MAXI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE CONTRO LA CONTRAFFAZIONE: FINANZA ITALIANA GUIDA LE NUOVE OPERAZIONI

Si rafforza la rete internazionale di contrasto ai traffici illeciti legati alla falsificazione di prodotti e valuta. Nei giorni 2 e 3 febbraio, nei Paesi Bassi, si è svolto all’Aja un vertice operativo che ha riunito rappresentanti di trenta Stati, sia appartenenti all’Unione Europea sia extra UE, insieme ai principali organismi di sicurezza e cooperazione continentale, tra cui Europol, Frontex, Cepol ed Euipo.

L’incontro ha segnato l’avvio concreto delle nuove strategie previste dal programma europeo EMPACT 2026–2029, piattaforma multidisciplinare creata per fronteggiare le minacce criminali su scala sovranazionale. Al centro dei lavori, le misure di contrasto ai reati contro la proprietà intellettuale e ai circuiti della produzione e distribuzione di merci e moneta contraffatte.

Il coordinamento dell’evento è stato curato dal reparto specializzato della Guardia di Finanza dedicato alla tutela del mercato e della sicurezza dei prodotti. Proprio il Corpo italiano ha assunto il ruolo di guida strategica, a livello europeo e per il prossimo quadriennio, delle attività investigative relative ai crimini legati alla falsificazione e alla violazione dei diritti di proprietà industriale. Un incarico che punta a rafforzare lo scambio informativo e l’azione congiunta tra le autorità dei diversi Paesi coinvolti.

Sono già in fase di pianificazione numerosi interventi mirati che interesseranno i comparti economici più esposti al fenomeno del falso. L’obiettivo è ampliare la pressione investigativa e ispettiva per proteggere sia i consumatori sia le aziende che operano nel rispetto delle norme, garantendo l’immissione sul mercato di beni autentici e conformi agli standard di sicurezza.

Particolare attenzione sarà rivolta al settore alimentare, ai prodotti per la salute e la cura della persona, ai medicinali, agli articoli destinati all’infanzia, ai dispositivi tecnologici e al comparto moda, tra i più colpiti dalle reti della contraffazione organizzata.

Le operazioni saranno accompagnate da programmi di formazione specialistica destinati alle forze di polizia dei vari Stati, con moduli tecnici e operativi pensati per uniformare i metodi di intervento, migliorare l’efficacia dei controlli e diffondere procedure già sperimentate con successo. Un percorso di aggiornamento continuo, necessario per affrontare scenari criminali in rapida trasformazione e sempre più interconnessi a livello globale.

