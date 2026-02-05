UN ARRESTO PER DROGA AD ARADEO

Report del Comando Provinciale dei Carabinieri di Lecce _______________

BLITZ DEI CARABINIERI AD ARADEO: SEQUESTRO DI DROGA E 1 ARRESTO.

Nel primo pomeriggio di ieri, un’operazione condotta con tempestività e precisione dai Carabinieri del NORM della Compagnia di Maglie, con il supporto dei colleghi della Stazione di Otranto, ha portato all’arresto in flagranza di reato di un uomo di 42 anni del luogo per detenzione illecita di sostanza stupefacente.

L’intervento è scaturito da un controllo alla circolazione stradale. Durante le verifiche sul veicolo condotto dall’uomo, i militari hanno rinvenuto una siringa con tracce ematiche, elemento che ha indotto gli operanti ad approfondire gli accertamenti. Con prontezza e metodo, i Carabinieri hanno quindi esteso il controllo all’abitazione del soggetto.

La perquisizione domiciliare ha consentito di scoprire un vero e proprio deposito di sostanze verosimilmente stupefacenti: due panetti di hashish per un peso complessivo di circa 190 grammi, 1,3 grammi di marijuana, 23 bottigliette di metadone e un bilancino elettronico, materiale compatibile con una presunta attività di spaccio.

Tutto lo stupefacente è stato sottoposto a sequestro.

Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari presso la propria abitazione, come disposto dal PM di turno della Procura della Repubblica di Lecce che conduce le indagini.

L’operazione conferma ancora una volta l’attenzione costante e l’efficacia dell’azione dell’Arma dei Carabinieri nel controllo del territorio e nel contrasto al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti, a tutela della sicurezza e della salute dei cittadini.

È importante sottolineare che il procedimento si trova nella fase preliminare e che eventuali colpevolezze in ordine alle violazioni contestate dovranno essere accertate in sede di processo nel contraddittorio tra le parti.



Lecce, 5 febbraio 2026



