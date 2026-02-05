LADRI IN AZIONE AL LICEO BANZI, SCUOLE LECCESI SOTTO ATTACCO
Nella scorsa notte il Liceo Scientifico “Banzi” di piazza Palio è stato preso di mira da ignoti malviventi. I ladri, dopo essere entrati nell’edificio, hanno forzato e aperto i distributori automatici presenti, appropriandosi del denaro contenuto all’interno.
Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti i carabinieri per effettuare tutti i rilievi del caso. Fortunatamente, al momento non sono stati segnalati danni alle strutture o alle aule dell’istituto.
L’episodio si inserisce in un contesto preoccupante di continui atti contro le scuole cittadine. Solo la notte precedente, infatti, il Liceo “Enrico Fermi” di via Merine ha subito un raid vandalico con gravi conseguenze: aule devastate, corridoi in disordine, arredi danneggiati, fotocopiatrici fuori uso e distributori automatici manomessi.
Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per identificare i responsabili, mentre la comunità scolastica resta in apprensione per la sicurezza dei propri istituti.
