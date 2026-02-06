banner ad
DIARIO DEL GIORNO / VENERDI’ 6 FEBBRAIO 2026

| 6 Febbraio 2026 | 0 Comments

Buongiorno!

Oggi è venerdì 6 febbraio 2026.

San Paolo Miki.

A Sannicola la nostra amica Tina Minerva festeggia il suo compleanno: tanti auguri.

A Trepuzzi l’ avvocato Felice Lecciso compie 63 anni: cordiali auguri di buon compleanno!

6 febbraio 1952. Elisabetta II diventa regina, alla morte del padre Giorgio VI, del Regno Unito. God save the queen… : è morta l’ 8 settembre 2022 a 96 anni di età, dopo 70 di regno.

Proverbio salentino: A GNUTTI GNUTTI SE BACANTANU LE UTTI
A sorso sorso si svuotano le botti.
E un’altra versione di ” Dalli dalli Gi0rgiu more”.
In poche parole quando si toglie, anche se poco alla volta, alla fine anche i patrimoni importanti finiscono per essere dilapidati.

Category: Costume e società

About the Author ()

