IL SAN VALENTINO DEL MUSEO SPADA

Galeotto fu il museo. Un San Valentino alternativo tra arte e musica. Casa Museo Spada Antichi Strumenti Musicali. Sabato 14 febbraio 2026, 0re 18,00 – 22,00

Per chi desidera celebrare San Valentino lontano dai rituali consueti, la Casa Museo Spada Antichi Strumenti Musicali propone un’esperienza originale e raffinata, all’insegna dell’arte, della storia e della musica. Sabato 14 febbraio 2026, dalle 18.00 alle 22.00, il museo aprirà le sue porte alle coppie di visitatori con visite guidate a lume di candela, trasformando la festa degli innamorati in un viaggio emozionale e sensoriale.

Visitare un museo nel giorno di San Valentino significa scegliere un modo nuovo e intelligente di trascorrere la serata. La luce calda e soffusa delle candele valorizza le forme, le superfici e le sfumature degli strumenti musicali, degli arredi e delle collezioni, amplificando il coinvolgimento emotivo e creando un’atmosfera intima e suggestiva, perfetta per una passeggiata romantica.

Trattandosi di un museo dedicato agli strumenti musicali, il percorso di visita è pensato come un’esperienza multisensoriale. Alle informazioni storico-organologiche si affiancano suggestioni legate ai contesti d’uso degli strumenti, raccontate non solo attraverso le visite guidate, ma anche grazie a soluzioni interattive innovative. I visitatori potranno “suonare” virtualmente gli strumenti tramite postazioni touch-screen o direttamente dai propri dispositivi mobili, utilizzando appositi codici QR.

Sarà così possibile consultare schede dettagliate o descrizioni sintetiche, stampare materiali informativi, guardare brevi filmati, ascoltare il suono degli strumenti, osservare la postura dei musicisti e le tecniche esecutive. Ogni visitatore potrà muoversi liberamente tra le sale, ciascuna dedicata a specifici contesti d’uso, vivendo una fruizione più immediata e intuitiva rispetto ai tradizionali criteri espositivi museali.

La Casa Museo Spada, con le sue stanze cariche di fascino, offre un percorso che attraversa epoche diverse e racconta storie di mecenatismo e passione per l’arte. Strumenti musicali, manoscritti, partiture, dipinti e arredi d’epoca dialogano tra loro, creando un ambiente accogliente e ricco di suggestioni, ideale per una visita condivisa.

Il percorso sarà arricchito da brevi esecuzioni musicali dal vivo, capaci di rendere l’esperienza ancora più intensa e coinvolgente.

Per le coppie in cerca di un San Valentino diverso dal solito, la visita alla Casa Museo Spada rappresenta un’alternativa elegante e originale, capace di unire bellezza, conoscenza ed emozione. Un modo speciale per festeggiare l’amore, lasciandosi guidare dall’arte e dalle armonie del passato.

Informazioni pratiche

La visita speciale di San Valentino è su prenotazione e prevede un percorso guidato dedicato.

328 7496672

collezionespada@gmail.com

