SULL’AMPLIAMENTO DELLA DISCARICA DI BURGESI IL TAR DI BARI MERCOLEDI’ 11

COMUNICATO STAMPA

​11 febbraio: il Comitato No Burgesi al TAR di Bari per l’udienza pubblica sulla discarica.

​UGENTO / PRESICCE-ACQUARICA (LE) – Il Comitato No Burgesi comunica che l’11 febbraio, alle ore 11:30, si terrà presso il TAR di Bari l’udienza relativa al ricorso contro la determina AGER e contro la Delibera della Giunta Regionale n. 130 del 2025, inerente alla sopraelevazione della discarica di Burgesi per ulteriori 195.000 metri cubi di rifiuti.

Il Comitato, assistito dall’Avvocato Massimo Ciullo, interviene nel giudizio ad adiuvandum rispetto ai ricorsi promossi dai comuni di Presicce-Acquarica e Ugento. A seguito di quanto stabilito dal Giudice nell’udienza del 3 settembre scorso, la seduta sarà aperta alla partecipazione dei cittadini; per questo motivo, una delegazione delle 40 associazioni del Comitato No Burgesi e i tanti cittadini del Salento si recheranno a Bari per assistere direttamente al dibattimento.

La partenza dei pullman avverrà alle ore 06:00 da Presicce-Acquarica in Viale Stazione, per poi proseguire alle ore 06:30 da Ugento in zona Lidl e dirigersi verso il capoluogo pugliese.

Si invitano a partecipare e a seguire l’udienza tutte le testate giornalistiche, le tv locali e i rappresentanti delle istituzioni che vorranno testimoniare la propria vicinanza alla comunità in questo momento decisivo.

Il Comitato No Burgesi, nel rinnovare la propria fiducia nell’operato della Magistratura, confida nel riconoscimento dell’urgenza di tutelare un territorio che ha già pagato un prezzo altissimo. Da più di vent’anni questo territorio subisce un carico insostenibile: tra la vecchia discarica Burgesi chiusa nel 2009 e l’ apertura accanto del nuovo impianto di biostabilizzazione con annessa discarica, si è segnata la storia di intere generazioni che oggi dicono basta. Si chiede che venga riaffermato il principio di prevenzione e di tutela del territorio secondo le leggi vigenti, anteponendolo alle logiche economiche, tecniche ed emergenziali, affinché si garantisca un futuro di rispetto, di tutela della salute e di sicurezza del futuro della comunità.

Questo passaggio cruciale è ora nelle mani della Magistratura; nel frattempo, il Comitato continuerà a portare avanti questa battaglia legale in ogni sede e con ogni mezzo possibile, restando fermo nella difesa della propria terra.

​Comitato No Burgesi

Referente Antonio Nuzzo

