DIARIO DEL GIORNO / SABATO 7 FEBBRAIO 2026
Oggi è sabato 7 febbraio 2026.
San Riccardo.
Auguri di buon onomastico a chi porta questa nome.
Auguri di buon compleanno a Melendugno al poeta Antonio Nahi, che oggi compie 68 anni.
Ad Acquarica del Capo la nostra amica Tiziana Cicolella compie 54 anni: affettuosi auguri!
Ne compie 64, a Gioia del Colle, la nostra amica poetessa Mimma Faliero: buon compleanno!
E tanti auguri al nostro amico Maurizio Casole, che oggi a Taviano fa 52 anni!
Come oggi, nel 1990, il Comitato Centrale del Partito Comunista dell’Unione Sovietica accetta di cedere il monopolio del potere: è l’ inizio della fine dell’ Urss.
Proverbio salentino: NNA FIATA TE FACI NCUDINE E L’AUTRA MARTIEDDHU
Una volta ti fai incudine ed un’altra martello.
Nella vita bisogna sapersi adeguare alle situazioni, non si può sempre essere attivo, fallico, o come dicono gli orientali yang, a volte bisogna essere accogliente, passivo, yin.
