DIARIO DEL GIORNO / SABATO 7 FEBBRAIO 2026

7 Febbraio 2026

Buongiorno!

Oggi è sabato 7 febbraio 2026.

San Riccardo.

Auguri di buon onomastico a chi porta questa nome.

Auguri di buon compleanno a Melendugno al poeta  Antonio Nahi, che oggi compie 68 anni.

Ad Acquarica del Capo la nostra amica Tiziana Cicolella compie 54 anni: affettuosi auguri!

Ne compie 64, a Gioia del Colle, la nostra amica poetessa Mimma Faliero: buon compleanno!

E tanti auguri al nostro amico Maurizio Casole, che oggi a Taviano fa 52 anni!

Come oggi, nel 1990, il Comitato Centrale del Partito Comunista dell’Unione Sovietica accetta di cedere il monopolio del potere: è l’ inizio della fine dell’ Urss.

Proverbio salentino: NNA FIATA TE FACI NCUDINE E L’AUTRA MARTIEDDHU
Una volta ti fai incudine ed un’altra martello.
Nella vita bisogna sapersi adeguare alle situazioni, non si può sempre essere attivo, fallico, o come dicono gli orientali yang, a volte bisogna essere accogliente, passivo, yin.

