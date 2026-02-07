PORTO DI BRINDISI, INDAGINE SU DIPENDENTI DELL’AGENZIA DELLE DOGANE: DENUNCE E PERQUISIZIONI

(f.f.)______________

Operazione della Guardia di Finanza nello scalo marittimo di Brindisi: sei persone sono finite sotto indagine nell’ambito di un’inchiesta coordinata dalla Procura locale su presunti illeciti legati alla gestione delle pratiche doganali. Nei giorni scorsi i magistrati hanno disposto controlli e perquisizioni personali e nelle abitazioni degli indagati, ritenuti coinvolti, a vario titolo, in possibili reati contro la pubblica amministrazione.

Le attività investigative, sviluppate attraverso un lavoro approfondito di polizia giudiziaria, sono state condotte dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria delle Fiamme Gialle brindisine, con il supporto operativo dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Al centro degli accertamenti ci sarebbe un gruppo ristretto di funzionari in servizio presso gli uffici doganali del porto.

Secondo quanto emerso finora dagli approfondimenti investigativi, alcuni dipendenti avrebbero favorito l’ingresso di determinate merci sul territorio nazionale in cambio di vantaggi e utilità personali. Gli episodi sospetti, ricostruiti dagli inquirenti, si sarebbero verificati soprattutto nel corso dell’ultimo anno e riguarderebbero più operazioni portuali.

Alla luce degli elementi raccolti finora — e nel rispetto del principio di non colpevolezza fino a sentenza definitiva — la Procura ha ritenuto necessario ampliare la raccolta delle prove disponendo le perquisizioni nei confronti di cinque funzionari dell’ente doganale e di un ulteriore soggetto ritenuto collegato alla vicenda. Le operazioni sono state eseguite dai militari della Guardia di Finanza di Brindisi e rientrano in un filone investigativo ancora in corso di sviluppo.

Category: Cronaca