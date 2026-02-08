DIARIO DEL GIORNO / DOMENICA 8 FEBBRAIO 2026
Buongiorno!
Oggi è domenica 8 febbraio 2026.
San Girolamo.
8 febbraio 1968. Cinquantotto anni fa, Usa ancora con le leggi razziali, e l’ avvio di un lento processo di rivendicazione dei diritti civili. Spesso stroncato con la violenza e la repressione. A Orangeburg, in Carolina del Sud, una dimostrazione contro la segregazione razziale, inscenata in una sala da bowling per soli bianchi, viene dissolta dalla polizia portando alla morte di tre studenti universitari.
Proverbio salentino: LU CCHIU TRISTU DENTE TE LU MULINU ROZZULA SEMPRE
Il peggior dente del mulino fa rumore sempre.
Cosi come l’ingranaggio rovinato rumoreggia sempre, allo stesso modo il peggior collaboratore trova sempre un motivo per lamentarsi.
