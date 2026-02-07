LA VIGILIA TESA DI LECCE – UDINESE

(Rdl) _______________ Due punti nelle ultime otto gare, peggior attacco della Serie A, senza gol fatti da ben quattro partite e Lecce così scivolato inevitabilmente in piena zona retrocessione. Come se già non bastasse e avanzasse tutto, le dichiarazioni di Pantaleo Corvino, che ha difeso le scelte fatte dalla società negli ultimi giorni di calcio mercato, a fronte di un squadra che appare quanto meno non rafforzata, come era nelle attese.

E’ stata una settimana di palpabile tensione fra i tifosi Giallorossi, i quali, nei bar, per strada, sui social, dappertutto, non hanno parlato di altro, con la passione che li caratterizza: giocatori, allenatore, e dirigenza, che fare adesso e adesso che succederà.

Ieri sera gli ultras hanno esposto uno striscione all’ingresso della Curva Nord dello stadio Via del Mare (nella foto) con la scritta: “Finché la maglia sarà sudata saremo al vostro fianco con tutta la nostra passione, US Lecce con voi ne riparleremo a fine stagione”.

Domani pomeriggio – 24.a giornata, quinta di ritorno – al Via del Mare arriva l’Udinese, squadra tosta e rodata, che ha finora ben figurato in campionato.

Oggi pomeriggio alle 12.40 (nella foto) c’è stata la consueta conferenza stampa della vigilia di Eusebio Di Francesco. Ecco una sintesi delle sue dichiarazioni.

“Non vi dirò mai come giocherò domani. Il mio integralismo l’ho perso anni fa. Valuteremo il modulo partita per partita…

Gli umori non mi condizionano, io resto sempre me stesso – prosegue. Non insisterei ora sul cambio modulo, il calcio va in direzione diversa per quello che è il mio modo di vedere. I sistemi di gioco lasciano il tempo che trovano, non è Football Manager (videogioco manageriale in cui il giocatore veste i panni di un allenatore a sua scelta dei campionati di tutto il mondo, ndr).

Poi c’è la casualità, che indovini il cambio: e tutto questo si va a legare al risultato…

L’attacco è da migliorare. Ci sono state tante opportunità non sfruttate. Dobbiamo avvicinare più giocatori alla punta, anche con la doppia punta. È nel dna di questa squadra non fare tanti gol, ma siamo lì. Non posso snaturare una squadra che ci fa stare in equilibrio. La profondità va allenata attraverso il movimento senza palla. Andiamo molto al cross, ma dobbiamo forse attaccare di più l’area…

Il tifoso del Lecce mi piace: anche nella critica è sempre lì vicino. Ne possiamo uscire solo insieme. Parliamo di calcio, non di pettegolezzi”.

Sempre oggi pomeriggio, ma alle 14.30, e a Udine, prima della partenza per il Salento, ha parlato pure l’allenatore tedesco dei Friulani Kosta Runjaic. Ecco una sintesi anche per lui.

“Penso di aver visto la mia squadra molto concentrata in questa settimana….

Abbiamo giocato lunedì iniziando bene la settimana battendo la Roma con una prestazione solida e costante. Non sarà semplice nemmeno contro il Lecce, ma è sempre così in Serie A. Vogliamo ottenere una buona costanza e mostrarla sul campo da gioco. Vogliamo portare via da Lecce il massimo dei punti possibili. Sappiamo cosa ci aspetta domani, ma siamo in un buon momento…

Il Lecce non è un avversario semplice da affrontare. Sono sotto pressione, devono fare punti salvezza ma mi aspetto una gara decisa sui duelli con loro che saranno molto aggressivi. Dovremo dare tutto, fare bene in fase di possesso palla e far correre il Lecce senza palla. Poi vedremo quale sarà il risultato”.

Lecce – Udinese – 24.a giornata, quinta di ritorno – si gioca domenica 8 febbraio al Via del Mare. Arbitra il signor Antonio Rapuano di Rimini. Fischio di inizio alle 15.00.

