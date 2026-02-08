IL PRANZO DELLA DOMENICA / DA MERENDA. ROCCO. AD ALEZIO

di Raffaele Polo ____________

Siamo a casa di Rocco Merenda, ad Alezio.

«Un mio progetto di gemellaggio tra Alezio e Alezia (in Acarnania – Grecia) è stato fatto proprio dall’Amministrazione locale ed è in fase di realizzazione…» ci rivela subito il nostro ospite che ci svela poi quale è il menù che ha preparato, ovvero il suo piatto preferito:

«Oggi pasta alla bolognese… Io poi mangio tutto, tranne lo yogurt. Ma mia moglie è un’ottima cuoca e devo stare attento alla linea. Con me vive solo lei, anche se ho la casa quasi sempre piena di familiari. Niente più gatti o cani (non saprei a chi lasciarli durante le assenze, prevalentemente a Milano per i controlli medici di mia moglie)…»

«Rocco, com’è vivere in un paese del Salento, ricco di storia come Alezio?»

«È bellissimo e io faccio di tutto per esaltare ‘li Picciotti’: ho ideato Il GiornAlezio: Gruppo facebook (giornale online) con informazioni su storia, eventi, amministrazione comunale riguardanti Alezio, con anche rubriche, enigmistica e satira ecc… E poi una iniziativa a cui tengo moltissimo: i pomeriggi Dan-tè-schi con familiari e amici (una volta al mese per 34 appuntamenti “infernali”)…»

«Sei sempre impegnato, insomma…»

«Non è finita qui…vorrei ricordare il Gruppo musicale “Jukeboys” per eventi interni dell’Associazione “Interferenze APS” di cui faccio parte. E poi, i miei hobbies: bigliardo, quando ho tempo; doposcuola ai miei nipotini. Viaggiare. E, per quello che riguarda la mia carta d’identità, ecco i dati principali:

Ex docente di Inglese, ex ufficiale della Motorizzazione, ex assessore democristiano di Alezio. L’anno scorso ho celebrato le Nozze d’oro. Ho tre figli e 5 nipoti. La mia canzone preferita è “What a wonderful world!”. Ma, visti i tempi, non sono sempre così ottimista.

Ho scritto due libri: uno serio (La Guerra di Alezio) e uno meno serio (Tuttisanti)…»

Rocco ci guarda, stupito: mentre parlava, abbiamo terminato i nostri spaghetti, e chiediamo il bis… Erano proprio buoni.

