IL LECCE INTERROMPE IL DIGIUNO DI GOL E DI VITTORIE: OSSIGENO PURO

ARLECCHINO SERVITOR DI DUE PADRONI? NELLA VEDOVA SCALTRA DI GOLDONI, ENRICO BONAVERA HA DAVVERO ESAGERATO: NE HA SERVITI BEN CINQUE!

A LECCECRONACA.IT L’INTERVISTA IN ESCLUSIVA ALL’ARLECCHINO PIÙ SCANZONATO DEL TEATRO ITALIANO. di Carmen Leo______ “Arlecchino per me è stata una vera scoperta! Quando avevo cinque anni non mi è mai interessato indossare la sua maschera, poi è stato Lui che mi ha preso. Ho indossato la prima maschera anni fa, grazie a un attore, a […]