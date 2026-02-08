LECCE, INCENDIO AL MONUMENTO DEI CADUTI, SENZA GRAVI DANNI

(f.f.)_____________

Momenti di apprensione ieri pomeriggio al Monumento dei Caduti in piazza d’Italia, quando un incendio ha minacciato la struttura senza però provocare danni gravi grazie all’intervento tempestivo dei vigili del fuoco. L’allarme è scattato poco prima delle 17, e sul posto sono accorsi immediatamente i caschi rossi insieme a una pattuglia della polizia locale.

Le fiamme, originate sotto il porticato, hanno coinvolto coperte e cartoni lasciati da alcune persone senza fissa dimora, che probabilmente hanno innescato involontariamente l’incendio. I vigili del fuoco sono riusciti a rimuovere una coperta che si trovava a ridosso dell’ingresso, impedendo la propagazione delle fiamme, e hanno individuato un secondo principio di incendio vicino a una porta di legno interna, appiccato attraverso un finestrino divelto.

Una volta spenti i roghi e messa in sicurezza l’area, è intervenuta anche la Monteco per bonificare il sito e rimuovere le masserizie accumulate, restituendo la piazza alla normalità.

Category: Cronaca