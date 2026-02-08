CAMPI SALENTINA, TENTATA TRUFFA AD UN’ANZIANA, DUE DENUNCIATI

(f.f.)____________

Tentativo di raggiro ai danni di un’anziana bloccato in tempo dagli agenti della Polizia di Stato a Campi Salentina. Due uomini sono stati denunciati per tentata truffa in concorso al termine di un intervento scattato durante un servizio mirato contro i reati predatori. Per uno è stato disposto il divieto di ritorno in provincia per tre anni, per l’altro l’allontanamento dal territorio nazionale. Proseguono le indagini per individuare un possibile terzo complice.

L’episodio si è verificato nel pomeriggio, quando una pattuglia in servizio ha notato un giovane aggirarsi con atteggiamento guardingo davanti a un’abitazione. Alla vista degli agenti, l’uomo si è diretto in fretta verso un’auto parcheggiata poco distante, dove lo attendeva un secondo soggetto. Il movimento repentino ha insospettito i poliziotti, che hanno deciso di procedere con il controllo.

I due, entrambi domiciliati fuori regione, non hanno saputo fornire spiegazioni convincenti sulla loro presenza in zona. Dagli accertamenti sono inoltre emersi precedenti e segnalazioni per reati contro il patrimonio; uno risulterebbe già collegato a episodi di truffe rivolte a persone anziane.

Negli stessi momenti, dall’abitazione sotto osservazione è uscita una donna anziana, impegnata in una telefonata durante la quale stava comunicando il proprio indirizzo. In mano aveva una busta con gioielli e contanti per oltre mille euro. Agli agenti ha riferito di essere stata contattata da un uomo che si era presentato come appartenente alle forze dell’ordine, informandola di un grave incidente che avrebbe coinvolto un familiare. Per “risolvere” la situazione le era stato chiesto di consegnare immediatamente denaro e preziosi a un incaricato in arrivo.

L’intervento degli operatori ha interrotto la consegna e mandato a vuoto il piano.

Al termine delle verifiche è scattata la denuncia per entrambi. Nei confronti del cittadino italiano il Questore ha emesso un provvedimento di divieto di ritorno nel territorio provinciale per tre anni. Per il secondo uomo è stato invece adottato un ordine di allontanamento dallo Stato. Le attività investigative continuano per ricostruire l’intera rete dietro il tentativo di truffa.

