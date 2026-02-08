ONDATA DI FURTI NEGLI EUROSPIN DEL SALENTO: NUOVO RAID A GUAGNANO

(f.f.)___________

Non si ferma l’escalation di furti ai danni dei supermercati Eurospin nel Salento. Nella notte, il punto vendita di Guagnano, situato lungo la strada statale 7ter all’ingresso del paese provenendo da Campi Salentina, è stato preso di mira dai ladri. I malviventi, dopo aver forzato un accesso secondario, sono riusciti a introdursi all’interno del negozio e hanno scelto come bottino principalmente prodotti alimentari, prediligendo formaggi e altri articoli caseari, senza toccare casse o contanti. Il valore della merce rubata è ancora in corso di quantificazione.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione locale, mentre gli investigatori stanno analizzando le registrazioni del sistema di videosorveglianza per cercare elementi utili all’identificazione dei responsabili, come targhe, modelli di auto o caratteristiche fisiche.

L’episodio di Guagnano si inserisce in una lunga serie di raid che ha colpito i supermercati Eurospin negli ultimi mesi, con furti registrati a Ugento, Aradeo, Melendugno, Galatina e Copertino. Sette colpi in poco più di un mese fanno emergere un quadro inquietante di criminalità seriale, che lascia aperta la possibilità di un gruppo organizzato o di imitatori che sfruttano le vulnerabilità dei punti vendita. Le autorità locali confermano che le indagini proseguiranno con l’obiettivo di fermare questa ondata di reati e garantire la sicurezza dei discount del territorio.

Category: Cronaca