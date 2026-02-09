DIARIO DEL GIORNO / LUNEDI’ 9 FEBBRAIO 2026

Buongiorno!

Oggi è lunedì 9 febbraio 2026.

San Sabino.

Da questo pomeriggio siamo in Luna in Ultimo Quarto.

Questa fase è un momento di consolidamento, bisogna lasciarsi alle spalle quanto acquisito per avanzare; è un buon periodo per rompere le relazioni e i contratti d’affari, disintossicarsi e depurarsi.

Il corpo dispensa energia; si tende a non ingrassare anche se si mangia di più, le operazioni riescono meglio, le faccende di casa pure, in particolare quelle che hanno a che fare con il pulire, il lavare, lo sciacquare.

E’ il momento giusto per dipingere e laccare (i colori si asciugano meglio), nonché per effettuare tagli ritardanti dei capelli (compresa la depilazione) e per i massaggi rilassanti e disintossicanti.

Al contrario, nel mondo vegetale i succhi si ritirano verso la radice, la terra è più ricettiva: per questo vanno piantate o seminate in luna calante le verdure che crescono sotto terra.

Sono i giorni giusti per effettuare i trattamenti contro i parassiti e contro le erbacce; anche le potature sono favorite; se una pianta o albero non cresce più o è malato, in luna calante si taglia la cima (meglio se verso la luna nuova). Le verdure a foglia (insalate, spinaci, cavolo bianco e rosso) vanno piantate in questa fase.

Lo stesso tipo di energie della luna calante si ritrovano nella fase che segue l’ovulazione, in cui l’ovulo è stato rilasciato, ma non fecondato; è un fase caratterizzata da un enorme rilascio di energia all’interno di sé, che se non viene positivamente incanalata può anche sfociare in una crescente irrequietezza, distruttività, rabbia e frustrazione.

Per chi ha il pollice verde ricordiamo nello specifico i lavori da dedicare all’orto e al giardino in questo mese appena cominciato.

Rincalzate fave, piselli, agli e cipolle seminate nell’autunno precedente. Procedete alle nuove semine, facendo attenzione ai ritorni di freddo. Semine in ambiente protetto: lattughe primaverili, cicorie, radicchi, indivie; cavoli estivi, bieta da taglio; peperoni, melanzane, pomodori; sedano, basilico, prezzemolo. Semine in terreno aperto: aglio, cipolle, carote, bieta da taglio; cicorie da taglio; agretti, asparagi, piselli, spinaci, fave.

Potate rose ed arbusti da giardino. Tagliate i vecchi gerani a circa 10 cm dal colletto e rinvasateli. Preparate le marze per gli innesti, tenendole o nella sabbia al freddo, o in una busta di nylon in frigo. Mettete a dimora i bulbi a fioritura primaverile. Rinfoltite il tappeto erboso concimandolo.

9 febbraio 1956, settanta anni fa, a Roma il presidente della Repubblica Luigi Einaudi inaugura la prima linea metropolitana italiana, fra la stazione Termini e il quartiere Eur.

Proverbio salentino: CI OLE BISCIA NNA BONA ANNATA, NATALE SCIUTTU E PASCA BAGNATA.

Chi vuol vedere una buona annata, Natale asciutto e Pasqua bagnata.

I contadini salentini ritengono che un inverno asciutto permetta ai semi interrati di meglio radicarsi, e la pioggia primaverile aiuterà le piante a dare un abbondante raccolto.

