LE EMOZIONI DELLE OLIMPIADI INVERNALI

di Elena Vada

Seguiremo questi giochi Olimpici Milano-Cortina, commentando i successi, sicuramente da tifosi e qualche volta da esperti.

La prima medaglia d’ ORO italiana è arrivata con Francesca Lollobrigida nel pattinaggio di velocità.

L’atleta romana compie una gara perfetta e chiude i 3000 metri in 3’54”28, ottenendo contemporaneamente il record nazionale e olimpico. Bellissima la diretta della campionessa sul podio, col suo piccolo Tommaso in braccio, mentre la intervistano: “La mamma è mia!” dice.

Dolce simpatia in più.

Nello sci alpino a Bormio, due azzurri, sul podio: Giovanni Franzoni ARGENTO e Dominik Paris BRONZO.

In serata abbiamo seguito il pattinaggio artistico di figura e quello ce lo siamo goduti con passione.

L’ Italia di Guignard-Fabbri, free-dance, è seconda. Imbattibile la coppia americana Chok-Bates. Ma, vi assicuro, eravamo proprio li vicini… primi, fino all’arrivo degli statunitensi… le giurie di questa disciplina, non sempre si comprendono.

La squadra italiana spera nel bronzo.

Domani sera la chiusura con le ultime tre prove: le coppie di artistico e i programmi lunghi di singolo femminile e maschile.

C’è stato pure il curling… spinte ad una padella… mah, vedremo.

Emozioni, emozioni…

Domenica 8 febbraio

SCIdiscesa libera femminile : le mancava la medaglia olimpica e Sofia Goggia, 41anni, se l’ è presa con grinta e determinazione.

Stamane ha conquistato il BRONZO. Impresa incredibile da grande campionessa, che ci ha lasciato senza fiato.

BIATHLON : quartetto azzurro composto da Tommaso Giacomel, Lukas Hofer, Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi hanno vinto la medaglia d’ ARGENTO. Gara straordinaria dove abbiamo, addirittura (sempre quarti, precedentemente) sperato l’ oro.

SNOWBORD : è Lucia Dalmasso a prendere la medaglia di BRONZO. Medaglia inaspettata, giunta davvero a sorpresa.

SLITTINO : Dominik Fischnaller è BRONZO.

PATTINAGGIO di Velocità : BRONZO per Riccardo Lorello nei 5000 metri di pattinaggio di velocità e abbiamo pure il quarto posto di Davide Ghiotto.

Eccoci di nuovo collegati col Palaghiaccio Milano Skating Arena, con grande batticuore perché stasera ci giochiamo il terzo posto a squadre.

Ore 22.00

PATTINAGGIO di Figura :

Grande aspettativa per Matteo Rizzo!

Esercizio perfetto: GRANDE MATTEO!

Lo stadio impazzisce per il campione, che finisce in lacrime per l’emozione, consapevole di aver fatto un ottimo risultato.

Manca un po’ di coreografia ed eleganza, secondo me.

Gareggiamo con i più forti del mondo: Americani e Giapponesi, infatti Malinin (USA) e Nato (Giappone) fanno meglio di noi e quindi prendiamo la nostra meritata medaglia di BRONZO, nel Team Event.

Sugli spalti, a tifare per la squadra USA il grande campione di tennis serbo, Novak Djokovic

Cosa ci ha emozionato di più oggi?

La medaglia di Sofia Goggia, un esempio di coraggio, determinazione e volontà, all’ età di 41 anni.

