CONTROLLI DELLA POLIZIA DI STATO A LECCE E PROVINCIA NEL FINE SETTIMANA

Lecce e provincia: controlli straordinari del territorio della Polizia di Stato

Al fine di rafforzare l’azione di prevenzione e di presidio del territorio salentino, il Questore della provincia di Lecce, dr. Giampietro Lionetti, ha disposto specifici servizi per contrastare diverse fenomenologie criminali come i reati predatori, i furti in appartamento, utilizzando speciali squadre operative di supporto al capillare controllo del territorio, senza tralasciare, ma anzi intensificando, i servizi di tutela di obiettivi sensibili quali uffici postali, sportelli bancari, esercizi commerciali e istituti scolastici.

Le attività di rafforzamento sono state svolte dalla Polizia di Stato nella città di Lecce, Nardò, Copertino, Squinzano, Gallipoli, Galatina, Racale, Melissano, Taviano e Racale con l’impiego di unità operative specializzate sia in attività di controllo, ma anche amministrative e info-investigative.

Gli equipaggi hanno posto l’attenzione verso tutti quei luoghi nei quali è stata riscontrata la presenza di soggetti e luoghi ritenuti a rischio, dediti cioè all’approvvigionamento ed utilizzo di sostanze stupefacenti o al porto illegale di armi.

A Lecce, il controllo straordinario ha interessato principalmente le zone del centro cittadino e, in particolare, le vie del centro storico. Luoghi dove insiste la c.d. malamovida, o nei quali è prevista la presenza di persone, soprattutto di età giovanile.

Gli equipaggi hanno verificato piazzetta Vittorio Emanuele, via Maremonti, via Ascanio Grandi, Convitto Palmieri, via Palmieri, via Paladini, via Basseo, Via Cavour, Piazzetta Alleanza, la zona del quartiere San Sabino, nonché le vie limitrofe alla Chiesa di Santa Lucia, la stazione ferroviaria e la zona 167.

All’esito dei controlli amministrativi sono stati posti a verifica 10 esercizi commerciali: uno in via Vittorio Emanuele, uno in via Augusto Imperatore, uno in via Libertini, uno in via Adua, uno in via Cairoli, uno in Piazza Sant’Oronzo, uno in Via Benedetto Croce e tre in via F. D’Aragona. E’ stato fatto un controllo avventori in un bar di Viale dell’Università, presso un bar in via Ascanio grandi e presso un esercizio commerciale in Via Manifattura Tabacchi.

A conclusione degli accertamenti amministrativi, a Lecce, un ristorante in via F. D’Aragona ed un bar in via Adua sono stati sanzionati per occupazione abusiva di suolo pubblico mentre, a Squinzano, presso un circolo ricreativo, è stata riscontrata la mancanza della licenza della vendita degli alcolici ed è stata richiesta l’esibizione di documentazione amministrativa.

In questa settimana, lungo tutto il territorio salentino, sono state sottoposte ad identificazione 4022 persone e controllati 1703 veicoli.

Come già riportato in precedente comunicato, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un uomo di 38 anni, nato a Roma ma domiciliato a Nardò, ritenuto responsabile del reato di evasione e lo ha indagato in stato di libertà per estorsione.

E, sempre il Commissariato di P.S. di Nardò ha segnalato all’Autorità Amministrativa ai sensi dell’art.75 DPR 309/90 un cittadino italiano cl. 2007, poichè trovato in possesso di gr. 1,44 di Marijuana e gr. 5,45 di hashish.

Come noto, nella giornata di ieri è stato disputato l’incontro di calcio LECCE-UDINESE per il campionato nazionale di serie A, grazie allo scrupoloso e pianificato servizio di ordine pubblico posto in essere dalla Questura di Lecce si è svolto senza nessuna turbativa dell’ordine e sicurezza pubblica per i tifosi e la cittadinanza.

Mentre, sempre nella giornata di ieri, si è disputato ad Ugento l’incontro ASD Ugento – S.S. Taranto. Intorno a mezzogiorno, il dispositivo di ordine pubblico impiegato per la partita U.S. LECCE-UDINESE, ha individuato un folto gruppo di tifosi tarantini, mentre transitavano sulla S.S. 673, che, a volto travisato, poneva in essere una condotta violenta lanciando pietre e bottiglie di vetro in direzione dei reparti schierati, che riuscivano a fronteggiarli evitando che si verificassero danni e disagi per la viabilità.

Alla fine dell’incontro al quale hanno partecipato, nel parcheggio dello stadio comunale di Ugento, nonostante si registrasse ostruzionismo da parte dei tifosi tarantini, questi sono stati tutti identificati, compattati in unico corteo e scortati fino al limite di provincia.

Sono in corso approfondimenti investigativi al fine di individuare i responsabili delle condotte, che verranno tutti deferiti all’A.G.

Infine, nella giornata di ieri, si è svolta anche una delle ricorrenze annuali più attese del Salento, vale a dire il Carnevale di Gallipoli, manifestazione che ha visto la partecipazione di migliaia di persone, svoltasi regolarmente anche grazie al servizio di ordine pubblico predisposto, per la gioia di grandi e piccini

Lecce, 9 febbraio 2026

