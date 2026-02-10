DIARIO DEL GIORNO / MARTEDI’ 10 FEBBRAIO 2026

Buongiorno!

Oggi è martedì 10 febbraio 2026.

Santa Scolastica.

Si celebra oggi il Giorno del Ricordo. Il 10 febbraio del 2005 il Parlamento italiano decise di dedicare questa giornata alle vittime delle foibe, per commemorarne l’eccidio.

Tra il 1943 e il 1945, alla fine della Seconda Guerra Mondiale, furono tra le diecimila e le trentamila: un dato di certo molto vago, frutto del silenzio che per circa un cinquantennio ha circondato il ricordo di tale massacro. Ad essere uccisi non furono solo fascisti e avversari politici, ma anche e soprattutto civili, donne, bambini, persone anziane e tutti coloro che decisero di opporsi alla violenza dei partigiani comunisti titini, con la complicità dei comunisti italiani.

Furono 300.000 gli Italiani che abbandonarono le loro case, i loro beni, la loro terra, per mettersi in salvo. Le zone colpite furono quelle del Venezia-Giulia e dell’Istria, in cui si trovano avvallamenti naturali del terreno, detti appunti foibe, in cui avvennero i massacri.

LAVORI DEL MESE per i nostri amici dal pollice verde.

Controllate le strutture di sostegno. Piantate viti, alberi da frutta, piante da giardino. Iniziate, tempo permettendo, la potatura delle viti. Continuate a preparare terreni e terricci.

ORTO. Se il tempo lo permette, procedete alle nuove semine. Semine in terreno protetto: prezzemolo, sedano, basilico; bieta da taglio, cavoli estivi; pomodori, peperoni, melanzane; cicorie, radicchi, indivie, lattughe. Semine in terreno aperto: piselli, fave, spinaci; carote, bieta da taglio, cicoria da taglio, cipolle, aglio; asparagi e agretti. Ridate terra ad agli, cipolle, piselli, fave seminate in autunno. Per procedere alle nuove semine, fate attenzione ai ritorni di freddo.

GIARDINO. Preparate le marze per gli innesti sistemandole al freddo sotto sabbia, o in una busta di nylon in frigo. Tagliate i gerani dell’anno precedente a 10 cm dal colletto e rinvasateli. Potate le rose e gli altri arbusti da giardino. Interrate i bulbi a fioritura primaverile. Rinnovate il vostro tappeto erboso rinfoltendolo e concimandolo.

VIGNA E CANTINA. Alla vigna ritirate i fili e cambiate i pali ormai logori. Con prudenza iniziate la potatura. In cantina controllate i livelli dei recipienti che contengono il nuovo vino e, se necessario, colmateli. Date aria fresca alla cantina. Per i travasi i giorni adatti sono: dall’11 al 26 del mese.

Proverbio salentino: FINCHE’ BAE DDRHU TANTU CA BASTA, LASSA STARE SE NO SE UASTA

Finché va quel tanto che basta, lascia stare altrimenti si guasta.

Spesso nella vita è bene fare come diceva la famosa canzone di Orietta Berti, e che a noi ragazzi degli anni Settanta che volevamo fare la rivoluzione tanto dispiaceva, e che così recitava: finchè la barca va lasciala andare…

