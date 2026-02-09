ATTACCO AI FURGONI PORTAVALORI SULLA STATALE LECCE-BRINDISI: SPARATORIA E INSEGUIMENTO CON I CARABINIERI

(f.f.)__________________

Momenti di forte tensione questa mattina lungo la strada statale che unisce Brindisi e Lecce, dove un gruppo armato ha tentato un colpo contro alcuni mezzi blindati adibiti al trasporto di denaro. L’azione criminale si è trasformata in una fuga ad alta velocità culminata con uno scontro a fuoco con le pattuglie dell’Arma intervenute sul posto.

Secondo le prime ricostruzioni, il commando — formato da almeno quattro persone e dotato di armi lunghe — ha preso di mira due veicoli di un istituto di sicurezza privata. Per fermare la circolazione e creare un varco operativo, i malviventi avrebbero piazzato un furgone di traverso sulla carreggiata e gli avrebbero dato alle fiamme, generando il blocco del traffico e una colonna di veicoli.

L’assalto si è verificato sulla statale 613 in direzione sud, nella zona vicina allo svincolo per Tuturano. I vigilanti a bordo dei blindati sarebbero stati costretti a scendere, mentre i mezzi sono stati successivamente distrutti con esplosivi. Nonostante la violenza dell’azione, le guardie giurate non avrebbero riportato ferite.

Scattato l’allarme, sul luogo sono arrivati carabinieri, polizia e vigili del fuoco, impegnati sia nelle operazioni di sicurezza sia nella gestione della viabilità compromessa dall’incendio del veicolo usato per lo sbarramento. Il tentativo di rapina non si sarebbe concluso con successo.

I responsabili si sono poi dati alla fuga verso l’area di Squinzano, dove è partito un inseguimento serrato da parte delle forze dell’ordine. Durante la corsa sarebbero stati esplosi diversi colpi d’arma da fuoco. Sono in corso posti di blocco e ricerche su tutto il territorio per rintracciare i componenti della banda.

Category: Cronaca