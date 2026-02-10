LECCE, TENTATA ESTORSIONE E FURTO CON STRAPPO: STRANIERO ARRESTATO

(f.f.)______________

Attimi di paura ieri sera nel cuore di Lecce. La Polizia di Stato ha arrestato un uomo di 49 anni, di nazionalità straniera, accusato di tentata estorsione e tentato furto con strappo.

Secondo la ricostruzione, intorno alle 19.30 una donna di 35 anni era arrivata in città con la sorella e il compagno. Dopo aver parcheggiato l’auto in una via del centro, la donna si era allontanata per un appuntamento, lasciando il veicolo incustodito.

A quel punto un uomo si è avvicinato al finestrino, bussando insistentemente e chiedendo denaro per aver “occupato” il parcheggio. Spaventate, le due donne si sono allontanate. Poco dopo hanno udito dei forti colpi provenire dall’auto e sono tornate indietro per controllare.

È stato allora che il 49enne ha cercato di strappare la borsa alla 35enne. La donna ha reagito, riuscendo a difendersi e a impedire il furto.

Immediato l’intervento della Polizia, allertata dal 112. Gli agenti hanno trovato l’uomo ancora agitato, mentre inveiva contro la vittima. È stato portato in Questura, sottoposto agli accertamenti di rito e arrestato.

Il Pubblico Ministero di turno ha disposto il rito direttissimo già per questa mattina. L’uomo si trova ora nella Casa Circondariale di Lecce, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Category: Cronaca