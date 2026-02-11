DIARIO DEL GIORNO / MERCOLEDI’ 11 FEBBRAIO 2026

Buongiorno!

Oggi è mercoledì 11 febbraio 2026.

La Chiesa ricorda la Beata Vergine di Lourdes, nell’ anniversario della prima apparizione a Bernadette Soubirous nel 1858.

L’ 11 febbraio 1929 furono firmati i così detti ‘Patti Lateranensi’, grazie ai quali per la prima volta dall’Unità furono stabilite regolari relazioni bilaterali tra Italia e Santa Sede.

Presero il nome del palazzo di San Giovanni in Laterano in cui avvenne la firma degli accordi, che furono negoziati tra il cardinale Segretario di Stato Pietro Gasparri per conto della Santa Sede e il primo ministro Benito Mussolini per conto del Regno d’Italia.

Furono rivisti e riformulati nel 1984.

Proverbio salentino: LU FUECU A DU CATE FACE CCHIU DANNU

Il fuoco dove cade fa più danno.

L’amico ti può consigliare di andare via da un posto che sta diventando pericoloso, ma se tu non ti vuoi spostare l’amico può solo citarti il proverbio di cui sopra.

Come dire: a me spiace perché mi sei amico, ma il danno maggiore viene fatto a te.

