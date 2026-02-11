LE EMOZIONI DELLE OLIMPIADI INVERNALI / ANGELI E CAMPIONI DEL PATTINAGGIO

di Elena Vada _________

Resoconto di ieri martedì 10 febbraio. Per prima cosa, vi spiego il “Curling”, mentre lo seguo e cerco di capirlo, pure io.

Praticamente è un gioco di bocce su ghiaccio, nato in Scozia. In realtà c’è una sola boccia detta “Stone” (pietra) che viene lanciata sul campo ghiacciato di 45 metri, verso la House (come il boccino) e li si accumulano i punti. La ‘pietra’ è di roccia levigata. La spazzola serve a controllare l’ attrito e fare andare la pietra più lontano.

Appassionante? Mi spiace dirvi che non avete neanche una pista, in Puglia. In Piemonte ce ne sono due. In Italia sei in tutto.

Oggi abbiamo preso una medaglia di BRONZO, in questo sport (dove pare siamo fortissimi) con la coppia Stefania Costantini e Amos Mosaner (già ORO nelle precedenti Olimpiadi).

Italia ORO nello ‘ Short Track misto ‘ e dodicesima medaglia olimpica per Arianna Fontana!

Lo short track (pista corta) è un tipo di pattinaggio basato sulla velocità.

Nella staffetta sul ghiaccio, il passaggio del testimone avviene con una spinta fisica.

Gli azzurri in gara: Chiara Betti, Elisa Confortola, Arianna Fontana, Thomas Nadalini, Pietro Sighel, Luca Spechenhauser e siamo primi!

Pattinaggio Artistico di Figura uomini:

Angeli sul ghiaccio.

Tutti meravigliosi nei programmi eseguiti, magistralmente.

Al primo posto l’ americano Ilia Malinin ha incantato la Ice Skating Arena, con il suo salto mortale all’indietro (sarebbe vietato).

Al secondo posto il giapponese Yuma Kagiyama (allenato dall’ italiana Carolina Kostner). Terzo il francese Adam Siao Him Fa. Sono incantata.

Ottima prestazione di Daniel Grassl. L’azzurro ha entusiasmato il pubblico di casa. Perfetta la combinazione iniziale quadruplo lutz-triplo toeloop, seguiti da un solido quadruplo loop e un triplo Axel di alta qualità… siamo quarti.

I primi tre pattinatori arrivano da un altro pianeta… ma non è ancora finita.

Mercoledì sarà una gran giornata… tante possibilità di medaglia per l’ Italia. Ma tacciamo per scaramanzia.

Oggi la copertina la meritano i campioni, medaglia d’oro, di Short Track. Bravi ragazzi!

