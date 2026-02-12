DIARIO DEL GIORNO / GIOVEDI’ 12 FEBBRAIO 2026

Buongiorno!

Oggi è giovedì 12 febbraio 2026.

A Lecce il nostro amico Raimondo Rodia compie 61 anni: buon compleanno!

Santa Eulalia.

Giovedì Grasso.

La struttura mitica del periodo di Carnevale rimanda a simili festeggiamenti nelle antiche religioni persiana, greca e romana, affiora nelle ‘battaglie’, o rievocazioni di battaglie, che si tengono un po’ ovunque. Se le maschere sono, in fondo, emblema di morte, in un senso del tragico che si cela dietro l’ apparente allegria, in queste battaglie si combatte contro il diavolo, il demonio, in maniera apparente, o celato sotto le spogli di un cattivo signore medioevale.

Oggi siamo già al Giovedì Grasso.

12 febbraio 1944. Il piroscafo Oria, con a bordo circa quattromila duecento soldati italiani prigionieri dei tedeschi, colto da una tempesta, fa naufragio nei pressi dell’isola di Patroklou in Grecia. Si salvano in trentasette.

Ci avviciniamo a San Valentino, una festività che, sulla scia degli Stati Uniti, è diventata una festa popolare laica, che serve per incrementare i consumi e conseguentemente la produzione.

A dire il vero San Valentino è stato cancellato dalla Chiesa il 14 febbraio, sebbene la cancellazione non abbia avuto nessun effetto, perché per tutti quello continua a essere il suo giorno, tutt’al più insieme ai santi ufficiali Cirillo e Metodio.

La figura storica si perde nella leggenda e si fa risalire a un martire della fede cristiana, fatto decapitare dall’ imperatore nel 280 d.C.

Solo per una coincidenza questo santo leggendario sarebbe diventato a Roma il protettore dei fidanzato e degli innamorati. Nel 1465, infatti, Paolo II autorizzò il cardinal Giovanni di Torquemada a fondare l’ arciconfraternita della Santissima Annunziata che doveva procurare le doti per le fanciulle povere.

La prima cerimonia per la distribuzione delle doti fu fissata casualmente dal Papa al 14 febbraio, che era già il giorno in cui la Chiesa festeggiava San Valentino; per le ragazze in età da marito beneficiarie delle donazioni diventò una festa; e anche per i loro promessi sposi; e fu così che il martire della Chiesa antica romana divenne nel Medioevo il protettore degli innamorati, per caso, e a sua insaputa.

MACARI CA LA MINTI LA BARCA A MARE QUANDU LU IENTU NU TE AE A FAVORE

E’ inutile che metti la barca in mare quando il vento non ti è favorevole.

Quindi è bene che prima di affrontare una qualsiasi impresa, rendersi conto se le condizioni nelle quali andremo ad operare siano favorevoli.

