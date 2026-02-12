banner ad
LE EMOZIONI DELLE OLIMPIADI INVERNALI / UNO SLITTINO TUTTO D’ORO

| 12 Febbraio 2026 | 0 Comments

di Elena Vada _______________

Abbiamo visto qualcosa di speciale oggi, mercoledì 11/02

Due medaglie d’ ORO in meno di un’ora, nello SLITTINO donne e uomini. 

Proprio non ce l’ aspettavamo e, a mano a mano, che procedevano le gare, seguivamo increduli. Aumentavano l’aspettativa, la speranza e il desiderio di vincere.

Andrea Voetter e Marion Oberhofer, hanno vinto la medaglia d’oro.

Pochi minuti dopo, nella stessa disciplina, è arrivato anche il trionfo degli uomini con Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner.

Quattro nomi che suonano poco italici, ma che, invece,  sono parte dell’ eccellenza sportiva italiana, sul ghiaccio.

Speranze deluse:

Biathlon femminile: Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi senza medaglie nella 15 km.

Super G maschile:

amaro per gli azzurri con Franzoni fuori dal podio (quarto).

Hockey maschile:

La nazionale azzurra sconfitta per 5-2, nell’esordio contro una fortissima Svezia (tra le favorite). Abbiamo giocato al meglio e ceduto solo alla fine.

Pattinaggio Artistico di Figura: 

Siamo al Milano Ice Skating Arena. 

Alle 22:07 Entra l’ ultimo gruppo che si gioca le medaglie:

Charlene Guignard/Marco Fabbri (Italia), 

Lilah Fear/Lewis Gibson (Gran Bretagna), 

Piper Gilles/Paul Poirier (Canada), 

Madison Chock/Evan Bates (Stati Uniti), 

Laurence Fournier Beaudry/Guillaume Cizeron (Francia).

Gli azzurri sono quarti dopo un’ottima prestazione, che non basta. Charlene si commuove durante l’ intervista, mentre si asciuga le lacrime, dice: “C’era tutta la mia famiglia… sono, siamo stanchissimi. È stata durissima… così fa male!”

I francesi vincono, meritatamente!

Da intenditrice posso dire che il livello di pattinaggio era quasi identico.

I “programmi e i components”, dei nostri antagonisti molti più belli, intriganti, coinvolgenti. Pazienza… ma fuori dal podio per poco… Brucia.

Category: Sport

