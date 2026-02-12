LE EMOZIONI DELLE OLIMPIADI INVERNALI / UNO SLITTINO TUTTO D’ORO
di Elena Vada _______________
Abbiamo visto qualcosa di speciale oggi, mercoledì 11/02
Due medaglie d’ ORO in meno di un’ora, nello SLITTINO donne e uomini.
Proprio non ce l’ aspettavamo e, a mano a mano, che procedevano le gare, seguivamo increduli. Aumentavano l’aspettativa, la speranza e il desiderio di vincere.
Andrea Voetter e Marion Oberhofer, hanno vinto la medaglia d’oro.
Pochi minuti dopo, nella stessa disciplina, è arrivato anche il trionfo degli uomini con Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner.
Quattro nomi che suonano poco italici, ma che, invece, sono parte dell’ eccellenza sportiva italiana, sul ghiaccio.
Speranze deluse:
Biathlon femminile: Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi senza medaglie nella 15 km.
Super G maschile:
amaro per gli azzurri con Franzoni fuori dal podio (quarto).
Hockey maschile:
La nazionale azzurra sconfitta per 5-2, nell’esordio contro una fortissima Svezia (tra le favorite). Abbiamo giocato al meglio e ceduto solo alla fine.
Pattinaggio Artistico di Figura:
Siamo al Milano Ice Skating Arena.
Alle 22:07 Entra l’ ultimo gruppo che si gioca le medaglie:
Charlene Guignard/Marco Fabbri (Italia),
Lilah Fear/Lewis Gibson (Gran Bretagna),
Piper Gilles/Paul Poirier (Canada),
Madison Chock/Evan Bates (Stati Uniti),
Laurence Fournier Beaudry/Guillaume Cizeron (Francia).
Gli azzurri sono quarti dopo un’ottima prestazione, che non basta. Charlene si commuove durante l’ intervista, mentre si asciuga le lacrime, dice: “C’era tutta la mia famiglia… sono, siamo stanchissimi. È stata durissima… così fa male!”
I francesi vincono, meritatamente!
Da intenditrice posso dire che il livello di pattinaggio era quasi identico.
I “programmi e i components”, dei nostri antagonisti molti più belli, intriganti, coinvolgenti. Pazienza… ma fuori dal podio per poco… Brucia.
