DIARIO DEL GIORNO / VENERDI’ 13 FEBBRAIO 2026





Buongiorno!

Oggi è venerdì 13 febbraio 2026.

Santa Fosca.

La santa è venerata insieme a Santa Maura, con la quale subì il martirio a Ravenna durante la persecuzione dell’imperatore Decio, nel III secolo d.C.

Fosca è un nome poco diffuso, però dal 1995 è diventato famosissimo grazie al film cult di Carlo Verdone del 1995 “Viaggi di nozze”. Infatti, si chiamava così una delle protagoniste, diventata iconica rappresentazione della condizione femminile di subordinazione e alienazione, interpretata da Veronica Pivetti: la neosposina, martire anch’ella, del medico illustre, quanto maniaco, Raniero Cotti Borroni.

A Lecce festeggia il suo compleanno la nostra amica Daniela Pispico: auguri!

E pure la scrittrice Valentina Perrone: auguri!

Abbiamo visto ieri le origini della festa di San Valentino di domani.

Successivamente essa è emigrata in Inghilterra e da là in America, da dove è tornata a noi trasformata in una ricorrenza laica, in cui non ci si accontenta più come un tempo di scambiarsi bigliettini affettuosi e scherzosi, detti “valentini”, o un fiore, magari una delle prima margheritine di campo, ma è diventato d’ obbligo un regalo costoso, come accaduto per le altre festività, della mamma e del papà, promosse da pubblicitari e industrie per incrementare la produzione, insieme con gli sprechi e l’ avidità.

Due importanti processi vanno a sentenza come oggi, ventitré anni fa.

13 febbraio 2003. Il presidente del consiglio Silvio Berlusconi è prosciolto nell’inchiesta sui fondi neri Fininvest per sopravvenuta prescrizione del reato.

La Corte d’assise d’appello di Perugia deposita le motivazioni della sentenza di condanna a Giulio Andreotti, ritenuto l’ideatore dell’omicidio del giornalista ed editore Mino Pecorelli. Otto mesi dopo sarà poi assolto senza rinvio dalla Cassazione.

Proverbio salentino: SAI A DDU NASCI NNU SAI A DDU MUERI

Sai dove nasci non sai dove muori.

Della vita si conosce il passato, dove ci condurrà il futuro non è dato di saperlo.

