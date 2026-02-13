INIZIATIVA SU LEGALITA’ E PREVENZIONE

(f.f.)__________

Nel pomeriggio dello scorso 10 febbraio si è tenuta un’iniziativa informativa dedicata alla prevenzione delle prepotenze tra coetanei e degli abusi online, organizzata in concomitanza con la ricorrenza nazionale contro bullismo e cyberbullismo.

L’appuntamento ha avuto luogo presso l’Istituto Comprensivo Biagio Antonazzo di Tiggiano. L’incontro, promosso dalla direzione scolastica e realizzato con il supporto dell’Associazione Nazionale Carabinieri – nucleo territoriale di Tricase, era destinato alle famiglie degli studenti delle classi elementari e medie. La partecipazione è stata ampia: presenti circa settanta persone tra genitori, insegnanti, specialisti dell’età evolutiva, medici dell’infanzia e rappresentanti delle istituzioni locali.

Dopo l’apertura affidata ai saluti dell’amministrazione comunale, hanno preso la parola esperti del settore educativo e forze dell’ordine. Tra gli interventi anche quello del comandante della compagnia territoriale dell’Arma dei Carabinieri di Tricase, che ha illustrato il quadro giuridico relativo agli atti persecutori tra minori e alle molestie via web, spiegando comportamenti tipici, profili di responsabilità e possibili effetti sul piano giudiziario, sia civile sia penale.

Nel corso del confronto è stato ribadito il peso fondamentale del contesto familiare come primo ambito di educazione e vigilanza, con suggerimenti pratici per individuare campanelli d’allarme nei ragazzi e accompagnarli verso un utilizzo più prudente degli strumenti digitali e delle piattaforme social.

