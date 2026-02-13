TENTATO FURTO SULLA STATALE, DENUNCIATO IL RESPONSABILE

(f.f.)__________

Operazione delle pattuglie della Polizia di Stato nel tardo pomeriggio del 5 febbraio lungo la statale 101, dove è stato sventato un tentativo di furto ai danni di una casa cantoniera. Un uomo di 49 anni, residente a Copertino, è stato denunciato a piede libero per tentato furto aggravato in concorso con un secondo soggetto rimasto ignoto.

Nei suoi confronti è stato inoltre disposto il foglio di via con divieto di ritorno nel comune di Galatina per due anni.L’allarme è partito da una segnalazione giunta alla sala operativa: due persone stavano forzando la recinzione della struttura utilizzando una torcia e un utensile elettrico da taglio. Gli equipaggi intervenuti hanno sorpreso sul posto un furgone e due individui con il volto coperto mentre caricavano una griglia metallica di grandi dimensioni.

Alla vista delle divise, i sospetti hanno abbandonato l’area scavalcando il muro di cinta e si sono dileguati nelle campagne circostanti, riuscendo a far perdere le proprie tracce.Il mezzo è risultato regolarmente intestato, ma è stato sequestrato perché al suo interno sono state trovate cinque griglie zincate.

Gli accertamenti successivi, svolti con il supporto degli agenti del commissariato di Nardò, hanno permesso di risalire all’utilizzatore del furgone, indicato dal proprietario come un conoscente a cui lo aveva prestato poco prima. Nelle vicinanze è stata anche rintracciata l’auto riconducibile al 49enne.Per l’uomo è quindi scattata la denuncia. Il 10 febbraio è stato inoltre notificato il provvedimento di allontanamento obbligatorio emesso dalla Questura di Lecce, guidata dal questore Giampietro Lionetti.

