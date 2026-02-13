OSTUNI, PAGAVANO NEI NEGOZI CON SOLDI FALSI, DENUNCIATI CINQUE GIOVANI

(f.f.)__________

Operazione delle forze dell’ordine nella città di Ostuni, dove cinque giovani — uno dei quali minorenne — sono stati segnalati all’autorità giudiziaria perché sospettati di aver utilizzato contante falsificato per fare compere in vari punti vendita del centro.

Secondo quanto reso noto dagli uffici della Polizia di Stato, nel pomeriggio del 3 febbraio 2026 una pattuglia impegnata nel controllo del territorio del locale Commissariato di pubblica sicurezza ha fermato il gruppo, proveniente da un altro comune del territorio brindisino. Durante gli accertamenti gli agenti avrebbero trovato diverse banconote da 20 euro ritenute irregolari.

Per tutti è scattata la denuncia a piede libero. La posizione degli interessati resta comunque al vaglio degli inquirenti e dovrà essere verificata nelle sedi giudiziarie, nel rispetto della presunzione di innocenza.Dalle verifiche iniziali sarebbe emerso che, nell’arco della stessa giornata, i ragazzi avrebbero concluso piccoli acquisti in più attività commerciali della cosiddetta “città bianca”, pagando con biglietti contraffatti.

Alcuni esercenti, insospettiti, si sono poi presentati negli uffici di polizia per segnalare gli episodi. Segnalazioni simili — sempre con pagamenti effettuati con falsi tagli da 20 euro e resto ricevuto in valuta autentica — sarebbero state registrate anche nei giorni precedenti. Gli investigatori stanno ora lavorando per capire se i vari fatti siano collegati tra loro e riconducibili allo stesso gruppo.

Determinante, secondo quanto riferito, è stata la rapidità dell’intervento della pattuglia e la tempestiva comunicazione da parte dei negozianti coinvolti. La collaborazione degli operatori commerciali viene ritenuta essenziale per individuare rapidamente casi analoghi e limitare la circolazione di denaro falso.

