ASSALTO AL FURGONE BLINDATO / SCOPERTA ABBANDONATA UN’AUTO CHIAVE PER RISALIRE AI RAPINATORI

Proseguono senza sosta le indagini sull’assalto ai mezzi portavalori avvenuto lunedì 9 febbraio lungo la strada statale 613 che collega Lecce a Brindisi. Un nuovo elemento potrebbe rivelarsi decisivo per ricostruire la fuga del gruppo armato entrato in azione con modalità paramilitari.

I carabinieri hanno individuato una Jeep Compass lasciata in prossimità del cimitero di San Pietro Vernotico, a circa dieci chilometri dal luogo dell’assalto. All’interno del veicolo sarebbero stati trovati strumenti ritenuti compatibili con quelli utilizzati durante il colpo. L’auto, che non era presente sulla scena dell’attacco, rappresenterebbe il quarto mezzo impiegato dal commando per garantire la fuga.

Secondo quanto ricostruito finora, uno dei furgoni trasportava una cassaforte contenente circa 5,9 milioni di euro, una somma ingente che spiegherebbe la complessità dell’operazione e la pianificazione minuziosa delle vie di fuga. La vettura rinvenuta nel territorio di San Pietro Vernotico sarebbe stata utilizzata come secondo mezzo per allontanarsi dall’area dopo un primo cambio di auto già accertato e sequestrato nelle ore successive al blitz.

Gli investigatori stanno ora concentrando l’attenzione sugli accertamenti tecnico-scientifici: rilievi per impronte digitali, tracce biologiche, eventuali residui e analisi comparative con le immagini dei sistemi di videosorveglianza e con i dati di lettura targhe lungo le direttrici considerate sensibili.

Le ricerche dei complici si estendono su scala regionale. Il fascicolo, per la gravità dei fatti e le modalità operative, è stato affidato alla Direzione Distrettuale Antimafia di Lecce, che coordina gli sviluppi investigativi.

Il ritrovamento del suv, apparentemente collocato in una zona appartata ma scelta con criterio, rafforza l’ipotesi di una strategia articolata: cambi di veicoli, basi di appoggio e coperture sul territorio. Proprio dall’analisi dell’auto abbandonata gli inquirenti confidano di ottenere elementi utili per identificare i componenti della banda e ricostruire la rete logistica che ha reso possibile il clamoroso assalto. ____________

