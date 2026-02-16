OPERAZIONE STRAORDINARIA DELLA POLIZIA DI STATO IN TUTTO IL SALENTO: MIGLIAIA DI CONTROLLI E VERIFICHE

(f.f.)____________

Settimana di verifiche serrate in tutta la provincia di Lecce, dove la Polizia di Stato ha intensificato i servizi di controllo straordinario su disposizione del Questore Giampietro Lionetti. L’operazione ha interessato il capoluogo e diversi centri della provincia, tra cui Gallipoli, Nardò, Copertino e Taurisano.

Un dispiegamento imponente di uomini e mezzi ha presidiato le aree considerate più sensibili, con controlli mirati contro i reati predatori, in particolare i furti in abitazione, e una vigilanza rafforzata nei pressi di banche, uffici postali e attività commerciali. Attenzione alta anche nei luoghi della movida e nelle zone maggiormente frequentate dai giovani, spesso teatro di segnalazioni e interventi per disturbo dell’ordine pubblico.

A Lecce le pattuglie si sono concentrate soprattutto nel centro storico, nelle aree di aggregazione e nei quartieri periferici oggetto di recenti esposti da parte dei residenti per episodi di furti in casa e danneggiamenti di veicoli. Sotto osservazione anche l’area della stazione ferroviaria.

Sul piano amministrativo sono stati controllati dieci esercizi pubblici, tra centri scommesse e attività commerciali. Dagli accertamenti sono emerse diverse irregolarità: due titolari sono stati sanzionati per la mancata esposizione delle autorizzazioni previste, mentre in tre casi è stata contestata l’occupazione abusiva di suolo pubblico.

I numeri dell’operazione danno la misura dell’intervento: tra il 9 e il 15 febbraio sono state identificate 2.312 persone e sottoposti a verifica 984 veicoli su tutto il territorio provinciale.

Massima attenzione anche sul fronte dell’ordine pubblico in occasione della partita disputata sabato 14 febbraio tra Casarano Calcio e Casertana Football Club. Com avevamo riferito nel nostro articolo di ieri, momenti di tensione si sono registrati prima dell’inizio dell’incontro, quando le due tifoserie sono entrate in contatto. L’intervento delle forze dell’ordine ha evitato conseguenze peggiori, consentendo lo svolgimento regolare del match.

Sono ora in corso ulteriori accertamenti per individuare eventuali responsabili e valutare l’adozione di misure di prevenzione.

