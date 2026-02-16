INFORTUNIO SUL LAVORO A CASAMASSELLA: GIOVANE PERDE LA VITA DOPO IL RICOVERO AL VITO FAZZI

di Flora Fina _____________

Non ce l’ha fatta il giovane operaio rimasto coinvolto in un grave incidente avvenuto due giorni fa all’interno dell’impresa edile di famiglia a Casamassella, nel territorio comunale di Uggiano La Chiesa. La vittima, Luca Pezzulla, 22 anni, è deceduta ieri notte all’Ospedale Vito Fazzi, dove era stata trasferita in condizioni disperate.

L’incidente si è verificato nella mattinata di sabato, intorno alle 11, all’interno della sede della Plm Costruzioni, in via Madonna della Scala. Secondo le prime informazioni, il giovane – figlio del titolare dell’azienda e impiegato nella stessa – sarebbe stato trovato da alcuni colleghi accanto a un carrello elevatore rovesciato. Le circostanze dell’accaduto restano ancora da chiarire.

Immediato l’allarme ai soccorsi. I sanitari del 118, giunti sul posto, hanno riscontrato condizioni cliniche estremamente critiche, disponendo il trasporto in codice rosso presso l’ospedale di Scorrano. Qui i medici hanno diagnosticato un grave trauma cranico e, vista la complessità del quadro, hanno deciso il trasferimento urgente al “Fazzi” di Lecce, dove il 22enne è stato ricoverato nel reparto di Rianimazione. Nonostante i tentativi dei medici di salvargli la vita, le sue condizioni sono progressivamente peggiorate fino al decesso.

Sulla dinamica dell’infortunio sono in corso accertamenti. Non è ancora chiaro se il giovane sia caduto dal mezzo in seguito al ribaltamento o se sia stato travolto dallo stesso durante una manovra. Tutte le ipotesi restano al vaglio degli investigatori.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri della stazione di Minervino di Lecce, oltre ai tecnici dello Spesal, incaricati di verificare il rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro.

Profondo lo sgomento nella piccola comunità di Casamassella e in tutto il territorio comunale di Uggiano La Chiesa, colpiti da una tragedia che ha strappato alla vita un giovane molto conosciuto e stimato.

