INFORTUNIO SUL LAVORO A CASAMASSELLA: GIOVANE PERDE LA VITA DOPO IL RICOVERO AL VITO FAZZI
di Flora Fina _____________
Non ce l’ha fatta il giovane operaio rimasto coinvolto in un grave incidente avvenuto due giorni fa all’interno dell’impresa edile di famiglia a Casamassella, nel territorio comunale di Uggiano La Chiesa. La vittima, Luca Pezzulla, 22 anni, è deceduta ieri notte all’Ospedale Vito Fazzi, dove era stata trasferita in condizioni disperate.
L’incidente si è verificato nella mattinata di sabato, intorno alle 11, all’interno della sede della Plm Costruzioni, in via Madonna della Scala. Secondo le prime informazioni, il giovane – figlio del titolare dell’azienda e impiegato nella stessa – sarebbe stato trovato da alcuni colleghi accanto a un carrello elevatore rovesciato. Le circostanze dell’accaduto restano ancora da chiarire.
Immediato l’allarme ai soccorsi. I sanitari del 118, giunti sul posto, hanno riscontrato condizioni cliniche estremamente critiche, disponendo il trasporto in codice rosso presso l’ospedale di Scorrano. Qui i medici hanno diagnosticato un grave trauma cranico e, vista la complessità del quadro, hanno deciso il trasferimento urgente al “Fazzi” di Lecce, dove il 22enne è stato ricoverato nel reparto di Rianimazione. Nonostante i tentativi dei medici di salvargli la vita, le sue condizioni sono progressivamente peggiorate fino al decesso.
Sulla dinamica dell’infortunio sono in corso accertamenti. Non è ancora chiaro se il giovane sia caduto dal mezzo in seguito al ribaltamento o se sia stato travolto dallo stesso durante una manovra. Tutte le ipotesi restano al vaglio degli investigatori.
Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri della stazione di Minervino di Lecce, oltre ai tecnici dello Spesal, incaricati di verificare il rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro.
Profondo lo sgomento nella piccola comunità di Casamassella e in tutto il territorio comunale di Uggiano La Chiesa, colpiti da una tragedia che ha strappato alla vita un giovane molto conosciuto e stimato.
In poco più di 5 anni sono morti 94 lavoratori in provincia di Lecce
Casamassella, incidente mortale sul lavoro. Il cordoglio della Cgil
Il segretario generale Moscara: “Subito un incontro concreto in Prefettura. Il sistema socio-economico e istituzionale intervenga per contrastare davvero il fenomeno”
Lecce, 16 febbraio 2026 – Ha avuto purtroppo un epilogo fatale, il tragico incidente sul lavoro successo sabato mattina a Casamassella, frazione di Uggiano La Chiesa (a pochi chilometri da Otranto). Luca Pezzulla, impiegato 22enne della ditta di famiglia (Plm Costruzioni), è deceduto nella serata di domenica. Troppo gravi le ferite riportate nel capannone dell’azienda, dove il giovane è stato trovato ferito gravemente vicino ad un carrello elevatore ribaltato. “Alla famiglia, agli amici ed ai colleghi di Luca giunga il cordoglio dell’intera Cgil”, dice il segretario generale della Cgil Lecce, Tommaso Moscara. “Ancora una volta ci troviamo a commentare una tragedia incomprensibile e a dover aggiornare il triste elenco delle vittime del lavoro”.
In provincia di Lecce si sono registrati quattro gravissimi incidenti sul lavoro nel giro di dieci giorni: gli infortuni nei cantieri edili di Sant’Isidoro e Veglie, poi l’incidente alla Lasim di Lecce. Ora l’infortunio mortale di Luca. Secondo i più recenti dati ufficiali dell’Inail, la provincia di Lecce piange la 94esima vittima in poco più di cinque anni (dal 2020 ad oggi). “Sono numeri impressionanti. Occorre che tutto il sistema socio-economico ed istituzionale, a livello locale regionale e nazionale, si adoperi per affrontare con concretezza il fenomeno”, dichiara il sindacalista. “Gli incidenti sul lavoro non sono frutto della casualità, ma di una serie di concause, alcune generali e di sistema come la precarietà del lavoro, il lavoro irregolare, meccanismi di massimo ribasso nelle gare d’appalto, una grave mancanza di cultura della sicurezza sul lavoro, la scarsa incisività dei controlli e delle pene. Altre cause possono riguardare l’inosservanza nelle aziende di sistemi di sicurezza, la poca o assente valorizzazione dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (Rls), la difficoltà nelle relazioni sindacali, la disattenzione spesso per stanchezza. È su questo coacervo di motivazioni che occorre agire con azioni di prevenzione e formazione, certo, ma anche con provvedimenti legislativi e ispettivi”.
In provincia di Lecce il settore più colpito dagli infortuni mortali si conferma l’edilizia (22% dei casi). Nel 2025 sono stati denunciati 4.531 incidenti sul lavoro (l’1 per cento in meno rispetto all’anno precedente). Ciò significa che mediamente (weekend e mesi estivi compresi) si sono verificati nel Salento 12,41 infortuni al giorno. Negli ultimi sei anni si sono superati i 26mila incidenti: circa un quarto ha causato prognosi di oltre 40 giorni (o con conseguenze più gravi o permanenti). Tornando al 2025, un dato ci fa comprendere come il fenomeno sia trasversale: il settore più colpito è infatti quello della sanità e dell’assistenza sociale (586 infortuni), seguono costruzioni (360), l’industria (329), il commercio (341), turismo (239). Preoccupano anche i dati relativi alle classi di età delle vittime di infortunio: Il 28% coinvolge lavoratrici e lavoratori under 30 (1.281 casi); mentre gli incidenti con vittime over 60 sono oltre il 10% (483).
La Cgil chiede da tempo un pacchetto di interventi: dall’istituzione di una Procura nazionale che si occupi di reati in materia di salute e sicurezza, all’introduzione dell’aggravante di omicidio sul lavoro simile all’omicidio stradale, un massiccio investimento in assunzioni negli organi di controllo contro il lavoro nero irregolare e insicuro, limitazioni al ricordo al sub-appalto, contrasto al dumping contrattuale ed al mercato dei falsi attestati di formazione. “Inasprire le sanzioni, in assenza di una maggiore capacità di controllo da parte dello Stato serve a poco”, dice Moscara. “Chiederemo immediatamente un tavolo alla Prefettura, ma non per inutili passerelle. Qui bisogna passare dalle parole ai fatti. È ora che anche organi ispettivi e istituzioni facciano la loro parte, penalizzando fortemente le aziende che applicano contratti collettivi peggiorativi e quelle che dovessero risultare responsabili di gravi omissioni in termini di salute e sicurezza”.