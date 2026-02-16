SALVE, PROFONDO DOLORE PER LA MORTE IMPROVVISA DI UN GIOVANE

(f.f.) _____________

Profondo dolore a Salve per l’improvvisa scomparsa di Emanuele Grecuccio, 33 anni, volto noto della comunità locale per il suo costante impegno nel volontariato e nelle iniziative sociali del territorio. La notizia della sua morte ha lasciato il paese sgomento, generando un’ondata di commozione tra amici, conoscenti e concittadini.

Stando alle prime informazioni, il giovane sarebbe stato colto da un malessere improvviso e trasportato d’urgenza all’Ospedale Vito Fazzi di Lecce. Le sue condizioni, apparse fin da subito critiche, si sarebbero aggravate nel corso della notte fino al tragico epilogo. Tra le ipotesi al vaglio vi sarebbe quella di un’infezione virale, ma saranno gli accertamenti sanitari e le eventuali determinazioni dell’autorità giudiziaria a chiarire con esattezza le cause del decesso.

Il sindaco Francesco Villanova, insieme all’amministrazione comunale, ha espresso pubblicamente il proprio cordoglio, manifestando vicinanza e sostegno ai familiari in questo momento di grande sofferenza. In segno di lutto e rispetto, il Comune ha deciso di sospendere tutte le manifestazioni previste per il Carnevale.

Grecuccio era particolarmente attivo nel mondo dell’associazionismo, soprattutto nell’ambito della tutela degli animali, collaborando con diverse realtà locali. In queste ore i social network e le chat cittadine si stanno riempiendo di messaggi di affetto e ricordi, testimonianza del legame profondo che il giovane aveva costruito con la sua comunità.

