LE EMOZIONI DELLE OLIMPIADI INVERNALI / NEI MIRACOLI CI DEVI CREDERE

di Elena Vada _____________

Domenica 15 febbraio 2026, sono le ore 10:00 e siamo emozionati per la prima gara della giornata, che vedrà, l’ Italia, ancora, protagonista con le azzurre: Brignone, Goggia, Della Mea.

Noi crediamo nei miracoli…

SCI Gigante femminile

ORO

E il miracolo è arrivato! Dopo l’oro in superG Federica Brignone trionfa anche in gigante. L’azzurra ha dominato la gara fin dalla prima manche, dimostrando sicurezza in ogni curva. Quarta per soli cinque centesimi Lara Della Mea, decima Sofia Goggia. L’ Italia ringrazia, il mondo dello sci alpino s’inchina, come le sue colleghe Hector e Stjernesund, davanti a questa “Tigre della neve”

SCI DI FONDOstaffetta 4×7,5

BRONZOIn

pista Davide Graz, Elia Barp, Martino Carollo e grazie all’ultima frazione del veterano Federico Pellegrino, l’Italia sale sul podio insieme a Norvegia e Francia.

Beffata la Finlandia, che all’ultimo cambio aveva un gran bel vantaggio, sulla nostra nazionale.

SNOWBORD cross a squadre;

ARGENTO

Michela Moioli e Lorenzo Sommariva, la coppia è arrivata seconda.

“Ho cercato di esprimere il mio miglior snowboard – ha spiegato Moioli a fine gara –sono veramente contenta, sono rimasta concentrata, abbiamo portato a casa questo risultato“. Potevano vincere, ma…

BIATHLON inseguimento 10 km:

ORO

Lisa Vittozzi non crede ancora nell’impresa che ha compiuto, e dice: “Sono troppo felice e molto orgogliosa di me, mi sono venuti i brividi sugli ultimi chilometri. È un sogno che si avvera. Mi mancava questa medaglia e sono riuscita a portarla a casa. Mi scoppia il cuore”. Il pubblico è in delirio e anch’io sono commossa. Un’ altra donna, un’ altra trentenne, per la prima medaglia d’oro italiana, nel Biathlon.

Category: Sport