TAVIANO, PALESTRA INCENDIATA DOPO UN COLPO NOTTURNO: INDAGINI IN CORSO

Un grave episodio si è verificato questa notte a Taviano, dove una struttura sportiva situata nell’area produttiva di via degli Artigiani è stata avvolta dalle fiamme. L’allarme è scattato intorno alle 3.30, quando un incendio ha interessato l’ambiente principale dell’edificio, provocando danni significativi all’interno dei locali.

Sul posto sono intervenute tempestivamente le squadre dei vigili del fuoco provenienti dal distaccamento di Gallipoli, che hanno lavorato per circoscrivere il rogo e impedire che si estendesse all’intera struttura. Dopo le operazioni di spegnimento, l’area è stata messa in sicurezza per scongiurare ulteriori rischi.

Contestualmente sono giunti i carabinieri della stazione locale e i militari della compagnia di Casarano, che hanno avviato immediatamente gli accertamenti del caso. I primi riscontri investigativi farebbero propendere per un’azione volontaria. Le immagini registrate dall’impianto di videosorveglianza avrebbero immortalato un individuo con il volto travisato mentre cospargeva di sostanza infiammabile i locali, dopo aver avuto accesso all’edificio forzando un infisso laterale. Nei pressi della palestra, durante i sopralluoghi, sarebbe stato rinvenuto anche il contenitore utilizzato per alimentare le fiamme.

Dalle verifiche iniziali è emerso inoltre che, poco prima dell’incendio, l’attività sarebbe stata oggetto di un furto. Dal registratore di cassa mancherebbe infatti il denaro contante custodito all’interno. Gli investigatori stanno ora lavorando per risalire all’identità del responsabile e chiarire eventuali collegamenti tra il furto e l’atto incendiario.

