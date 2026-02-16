LECCE, ASSALTO ALL’ISTITUTO AGRARIO: BLOCCATO UNO DEI RESPONSABILI

(f.f.)______________

Tentativo di furto nella notte ai danni della sede distaccata dell’Istituto Agrario di via Vecchia Copertino, a Lecce. L’episodio si è verificato poco dopo l’una, quando la centrale operativa dell’istituto di vigilanza Alma Roma ha ricevuto ripetute segnalazioni di allarme provenienti dall’edificio scolastico. Alla luce di recenti intrusioni registrate in zona, sono state immediatamente inviate tre pattuglie per un controllo urgente.

Giunti sul posto, gli addetti alla sicurezza hanno individuato chiari indizi di effrazione, tra cui un accesso forzato. L’intervento rapido ha consentito di sorprendere i malintenzionati e di fermare uno dei presunti responsabili, mentre altri sarebbero riusciti a dileguarsi.

Sul luogo sono intervenuti anche i carabinieri, insieme al dirigente dell’istituto, per effettuare una prima stima dei danni arrecati alla struttura.

Durante le perlustrazioni nell’area circostante, condotte congiuntamente dalle forze dell’ordine, è stata rintracciata una Fiat Punto. All’interno del veicolo sono stati trovati strumenti utilizzati per lo scasso, passamontagna e diverso materiale ritenuto di provenienza illecita, tra cui contenitori con monete. L’auto è stata sottoposta a sequestro per ulteriori accertamenti.

Gli investigatori stanno valutando un possibile collegamento con un altro colpo tentato poco prima ai danni di un punto vendita Conad. La Questura di Lecce ha avviato gli approfondimenti tecnici e le verifiche incrociate per chiarire eventuali responsabilità.

L’uomo fermato è stato accompagnato negli uffici di polizia per gli adempimenti di legge. Le indagini proseguono per ricostruire con esattezza la dinamica dei fatti e individuare eventuali complici.

Category: Cronaca