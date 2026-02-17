CONTROLLI DEL TERRITORIO INTERFORZE A TAPPETO TRA FASANO E OSTUNI

(f.f.)_____________

Un fine settimana segnato da una massiccia presenza delle forze dell’ordine quello appena trascorso tra Fasano e Ostuni, dove è scattata un’operazione straordinaria di controllo del territorio disposta dal Questore di Brindisi al termine di un vertice in Prefettura con i rappresentanti provinciali delle forze di polizia.

Posti di blocco, verifiche nei locali pubblici e accertamenti amministrativi hanno interessato le principali arterie stradali e le zone centrali dei due comuni. In campo un dispositivo interforze composto da agenti della Polizia di Stato, militari dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, con il supporto della Polizia Stradale e delle unità cinofile della Polizia di Frontiera. Coinvolti anche la polizia locale, personale sanitario dell’ASL e funzionari dei Monopoli di Stato per i controlli sulle attività soggette a concessione.

Il bilancio è significativo: 823 persone identificate, 281 veicoli controllati e sei esercizi pubblici passati al setaccio, tra cui tre sale giochi. Cinque le multe elevate per violazioni al Codice della Strada. Sono inoltre in corso ulteriori accertamenti per verificare eventuali irregolarità amministrative emerse durante le ispezioni.

Nel corso delle attività, a Fasano, gli agenti hanno rinvenuto all’interno della villa comunale un involucro contenente 17 dosi di hashish, per un peso complessivo di circa 20 grammi, sequestrato a carico di ignoti. A Ostuni, il Commissariato ha eseguito una perquisizione domiciliare nel centro abitato. Parallelamente, la Polizia Stradale ha effettuato verifiche in un’autocarrozzeria, un’officina meccanica e un’attività di noleggio auto.

L’operazione rientra in una strategia più ampia di prevenzione e presidio del territorio: analoghi servizi straordinari saranno estesi nelle prossime settimane anche ad altri comuni della provincia, con l’obiettivo di contrastare illegalità diffusa e fenomeni di degrado urbano.

Category: Cronaca