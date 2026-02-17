ASSALTO AL FURGONE BLINDATO / SCOPERTE ALTRE DUE AUTO USATE DAL COMMANDO E ABBANDONATE BRUCIATE

(f.f.)______________

Proseguono senza sosta le indagini sull’assalto al furgone portavalori avvenuto lo scorso 9 febbraio lungo la Strada Statale 613 Lecce-Brindisi. Nelle ultime ore i carabinieri hanno rinvenuto nelle campagne tra Salice Salentino e San Pancrazio Salentino due vetture completamente distrutte dalle fiamme, ritenute parte del convoglio utilizzato dal gruppo armato.

Si tratta di un’Alfa Romeo Stelvio di colore scuro e di una Kia Sportage, entrambe date alle fiamme per cancellare ogni traccia. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il SUV del Biscione sarebbe stato impiegato come “staffetta”, dotato di dispositivo lampeggiante per simulare un mezzo delle forze dell’ordine, mentre l’altro veicolo sarebbe servito per coprire la fuga dopo il tentativo di colpo ai danni di un mezzo della Battistolli.

Il ritrovamento è avvenuto in seguito a una segnalazione circostanziata. Sul posto sono intervenuti i militari del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Campi Salentina, insieme ai colleghi del Comando provinciale di Lecce, che hanno delimitato l’area per i rilievi tecnici.

L'inchiesta è coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia, che sta lavorando per individuare i componenti del commando, chiarire la dinamica dell'azione e attribuire ruoli e responsabilità nell'ambito di quello che viene definito un assalto fallito. Gli accertamenti proseguono anche attraverso l'analisi di eventuali residui e delle immagini di videosorveglianza lungo l'arteria stradale.

