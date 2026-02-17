UNA SETTIMANA DA INCORNICIARE PER LA NOTA ASSOCIAZIONE SPORTIVA SALENTINA: QUATTRO PARTITE, QUATTRO VITTORIE!

di Carmen Leo __________”UTOPIA SPORT: FORZA QUATTRO!”

No, non è la denominazione di un noto gioco da tavolo, o i parametri indicativi della potenza e impeto di una mareggiata, ma i risultati di una settimana molto più che soddisfacente per gli atleti afferenti all’Associazione sportiva nostro orgoglio salentino: Utopia Sport.

In un fine settimana che resterà scolpito negli annali associativi, Utopia si è distinta in tutte le sfide prefissate e affrontate.

Sabato 14 febbraio u.s., nella celeberrima “Festa degli Innamorati”, i nostri SuperFantastici Utopici Atleti di Nardò hanno fatto ancor di più innamorare i loro fan affrontando l’avversaria Gynnika nel Campionato della Serie D1 di Tennis Tavolo.

I neretini, capitanati dal carismatico Rodolfo Posi, sono scesi in campo con una formazione che trasmetteva già grande fiducia e determinazione.

Mattia Delle Donne e Simone Presicce, tra i pilastri della squadra, hanno dato il massimo per far mantenere la posizione da capolista all‘Utopia Home Idea, con un vantaggio di quattro punti sulla seconda e otto sulla terza, che ha colto così una fondamentale seconda vittoria consecutiva nella disciplina Tennis Tavolo.

Nella stessa gloriosa giornata, ma stavolta nella Serie D2, il team di Utopia Body Master ha affrontato gli amici della Civetta Galatina, in un match a dir poco entusiasmante, chiudendo il punteggio su un netto 7 a 0.

Quello che ha reso, senza ombra di dubbio, la partita così speciale è stata la particolare atmosfera di amicizia e sportività che si è subito percepita alla prima discesa in campo degli atleti.

I fedelissimi spettatori presenti applaudivano entusiasticamente per ogni scambio, trasmettendo agli ai protagonisti della competizione incoraggiamento e fiducia, principalmente per quella che è la loro intima intesa, che si percepisce significativamente ogni qualvolta gli sportivi scendono in campo e che va apprezzata ben oltre quello che sarà poi il risultato finale.



Domenica 15 febbraio, il cerchio si è chiuso con un trionfo inaspettato, ma sperato, per l‘Utopia Sport Nardò, che ha gareggiato nella Serie D2.

Dopo un lungo infortunio, Francesco De Razza (nella foto sopra) è tornato in campo, portando a casa due punti cruciali per la squadra.

Ma non è tutto!

Il veterano Giuseppe Peluso (nella foto in basso), simbolo di energia e tenacia con i suoi onorabili 77 anni, ha dimostrato che la passione per il Ping-Pong non ha età, sfidando atleti più giovani e mettendo in seria difficoltà il suo avversario.

“La vera Forza di Utopia Sport, non mi stancherò mai di sottolinearlo, sta nella sinergica collaborazione tra i nostri atleti, nel mettere in atto un effettivo gioco di squadra, non del tutto scontato nell’ambiente sportivo agonistico. E’ questo il mio primo insegnamento alle matricole della nostra Associazione, per cercare di instillare nelle loro giovani menti, sin dai primordi del loro interesse nella disciplina del Tennis Tavolo, uno spirito di mutuo soccorso che deve necessariamente esistere nello sport, principalmente quando si appartiene ad uno stesso Team. Anche nelle competizioni in singolo occorre tenere sempre ben presente che si gareggia, non per il trionfo personale, ma per portare gli onori ad un’intera squadra, le cui vittorie sono il risultato tangibile proprio di quello stretto e positivo spirito di collaborazione”.

Questo il commento a caldo, in un’intervista esclusiva al Coach Gianpiero Turco, che preferisce non apparire in foto in questo nostro, dimostrando quella disarmante umiltà che solo i grandi allenatori posseggono.

Alla nostra richiesta di una sua foto da pubblicare, questa la sua semplice, ma diretta risposta: “Diamo importanza a chi combatte energicamente sul tavolo. Senza di loro io non sarei nessuno!”

E se il suo cognome a qualcuno potrà suonare familiare non possiamo non ricordare la notorietà che accompagna da tanti anni la sorella di Gianpiero, campionessa paralimpica nazionale di Tennis Tavolo e Hand Bike, la SuperMitica Grazia Turco (nella foto in basso), una punta di diamante per Utopia Sport, senza voler minimamente sminuire tutti gli altri atleti e atlete salentini.

Non possiamo esimerci dall’evidenziare, a conclusione di questo articolo, la prodigiosa esibizione di Flavio Giannuzzi (nella foto in basso), un vero maestro del Tennis Tavolo, esempio e mito per molti atleti e fan neretini, il quale ha fatto il suo ritorno in campo dopo anni di assenza, contribuendo alla vittoria del match con un punto prezioso e determinante.

Ad Utopia Sport, come sempre, vanno le nostre più sincere ed entusiastiche congratulazione per gli ultimi, ma solo in ordine cronologico, risultati conseguiti nei giorni scorsi.

Molto più per quella sua Filosofia dello Sport volta alla totale integrazione tra atlete/i con diversa abilità e normodotati, che a parer nostro del tutto obiettivo è la vera grande Forza vitale di questa Associazione sportiva, dove i suoi componenti proprio come i Fantastici Quattro, ma molti molti più di quattro, combattono valorosamente “Ognuno per Ciascuno e Ciascuno per Tutti”.

