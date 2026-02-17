MATINO, BOMBA NELLA NOTTE DAVANTI ALLA CASA DELL’EX CONSIGLIERE REGIONALE MARIO ROMANO

di Flora Fina ______________

Un boato nel cuore della notte ha scosso Matino. Intorno all’una, lungo la strada provinciale 55 in direzione Taviano, un ordigno è esploso davanti alla villa dell’ex consigliere regionale Mario Romano, 75 anni, figura storica della politica locale.

Secondo le prime ricostruzioni, ignoti avrebbero scavalcato la recinzione dell’abitazione, collocando l’esplosivo in prossimità di uno degli ingressi. La deflagrazione ha distrutto la porta e provocato danni anche all’interno dell’immobile. La quantificazione precisa è ancora in corso, ma fortunatamente non si registrano feriti.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i militari dell’Arma dei Carabinieri della stazione locale, affiancati dai colleghi della compagnia di Casarano. L’area è stata messa in sicurezza mentre gli artificieri effettuano gli accertamenti tecnici per determinare la tipologia e la potenza dell’ordigno utilizzato. Gli investigatori stanno acquisendo eventuali immagini di videosorveglianza presenti nella zona e raccogliendo elementi utili a risalire ai responsabili.

Romano vanta una lunga carriera istituzionale iniziata alla fine degli anni Sessanta nelle fila della Democrazia Cristiana. È stato consigliere comunale a Matino, assessore e successivamente vicesindaco, incarichi ricoperti fino ai primi anni Novanta. Nel 2017 era subentrato in Consiglio regionale dopo la surroga di Totò Negro, a seguito delle elezioni regionali del 2015 in cui figurava tra i candidati della lista “Popolari” per la circoscrizione di Lecce.

L’ex consigliere è attualmente sotto processo nell’ambito dell’inchiesta “Re Artù”, indagine condotta dalla Guardia di Finanza che nel 2022 ha interessato il settore sanitario pugliese. Il procedimento, che coinvolge diversi esponenti politici e dirigenti, riguarda presunte ipotesi di corruzione e traffico di influenze illecite legate a promesse di assunzioni in cambio di denaro ed è tuttora in corso.

Al momento non viene esclusa alcuna pista: gli investigatori lavorano per chiarire matrice e movente dell’attentato.

Category: Cronaca