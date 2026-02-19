DIARIO DEL GIORNO / GIOVEDI’ 19 FEBBRAIO 2026

Buongiorno!

Oggi è giovedì 19 febbraio 2026.

San Corrado e San Mansueto.

A Muro Leccese la nostra amica Tina Vadrucci festeggia il suo compleanno: tanti affettuosi auguri!

Ezra Pound, unanimamente considerato il più importante poeta contemporaneo, il 19 febbraio 1949 ricevette il primo Premio Bolligen di poesia dalla Fondazione Bolligen e dall’Università di Yale.

Ezra Weston Loomis Pound, questo il nome completo del poeta, è stato un poeta saggista e traduttore statunitense, che trascorse la maggior parte della sua vita in Italia.

Visse per lo più in Europa e fu uno dei protagonisti del modernismo e della poesia di inizio XX secolo. Costituì, assieme a Thomas Stearn Eliot, la forza trainante di molti movimenti modernisti, principalmente dell’imagismo e del vorticoso, correnti che prediligevano un linguaggio d’impatto, un immaginario spoglio e una netta corrispondenza tra la musicalità del verso e lo stato d’animo che esprimeva, in contrasto con la letteratura vittoriana e con i poeti georgiani.

Durante gli anni Trenta e Quaranta espresse ammirazione per Mussolini: trasferitosi in Italia nel 1924, sostenne il regime fascista fino alla caduta della repubblica Sociale. Catturato dai partigiani, venne consegnato alle forze armate degli Stati Uniti d’America, dove fu estradato e sottoposto a processo per tradimento. Dichiarato incapace, fu detenuto tredici anni in un manicomio giudiziario fino a quando, liberato, tornò in Italia dove trascorse gli ultimi anni della sua vita.

Proverbio salentino: ALLI PERIEDDHI E ALLI SPENTURATI NI CHIOE A NCULU PURU SE STANU SETTATI

Ai poveri e agli sventurati gli piove nel culo pure se sono seduti.

Questo proverbio ne ricorda un altro che è: lu cane secuta lu strazzatu.

Insomma i poveri sono quelli che sono sempre più esposti a qualsiasi intemperia.

