DIARIO DEL GIORNO / SABATO 21 FEBBRAIO 2026

Buongiorno!

Oggi è sabaato 21 febbraio 2026.

Santa Eleonora.

Buon onomastico a tutte le ‘Ele’…

A Melissano il professore di pittura Leopoldo Scarlino compie 50 anni: buon compleanno!

21 febbraio 2001. A Novi Ligure, in provincia di Alessandria, avviene uno dei casi di cronaca nera più eclatanti, per il risalto avuto sui mass media, della storia italiana contemporanea, che farà discutere per anni: Erika e Omar, all’ epoca di 18 e 17 anni, uccidono la madre e il fratellino di lei. Condannati rispettivamente a sedici e quattordici anni di reclusione, furono liberati uno dopo l’ altra dopo circa nove anni.

21 febbraio 1947. A New York, Edwin Land tiene una dimostrazione della prima “macchina fotografica istantanea”, la Polaroid Land Camera, ad un raduno della Optical Society of America.

Proverbio salentino: ARBERU CA NU FACE NE’ FIURI NE’ FRUTTA TAGHIALU TE SUTTA

Albero che non fa né fiori né frutti taglialo dalla radice.

Vale per gli alberi ma a maggior ragione vale per quelle persone presuntuose che pretendono tutto e non danno nulla in cambio, sono come dei parassiti che si nutrono di ciò che hanno intorno, ma che non producono nulla, né da un punto di vista culturale, artistico, o spirituale, né da quello materiale; con queste persone è bene non avere alcun rapporto e quando si è consapevoli di avere a che fare con una di queste, conviene troncare qualsiasi tipo di rapporto.

Persone di questo genere ci succhiano energie, emozioni, ed alla fine ci resta solo una grande vuoto, una grande tristezza, per aver investito anche sentimentalmente su persone che ritenevamo amiche, ed invece sono degli anaffettivi, incapaci di ricambiare affetto ed amicizia, al pari di un albero di cui ci siamo presi cura per anni e non ricambia la nostra dedizione neppure con un fiore.

