LA ELENA DA CORTINA A SANREMO

di Elena Vada

Olimpiadi Milano-Cortina concluse con uno spettacolo meraviglioso.

Nell’ Arena di Verona, cerimonia di chiusura, suggestiva e stravagante.

L’ organizzazione delle Olimpiadi invernali 2026, ha funzionato bene in tutti i suoi comparti: impianti, piste, trasporti, premiazioni. Ne siamo orgogliosi!

L’ Italia ha dimostrato: competenza, impegno, capacità, efficienza, disponibilità e pure, grande cucina, gradita a tutti gli atleti, anche i piu golosi, anche ai più diffidenti, che hanno apprezzato soprattutto: “polenta taragna” (mais e grano saraceno, con l’ aggiunta di burro e formaggio a fine cottura), “lasagna”, “tiramisu”.

È stata un’ olimpiade “rosa” con diciotto atlete sul podio. Diciotto “Wonderwomen”, con una valanga di medaglie preziose. Ricordiamo, tra le altre: Federica Brignone (2 ori), Francesca Lollobrigida (2 ori) e Arianna Fontana (14 medaglie olimpiche)… e ci fermiamo qui, infatti

mi sto togliendo scarponi e giacca a vento, per infilarmi (finalmente) scarpe e vestito da sera… perché

Sanremo è sempre Sanremo!

Il bianco montano sarà bellissimo, ma…

Vuoi mettere con il blu del nostro mare?!…

Viviamo in un paese fantastico per le sue, vicinissime, diversità panoramiche e climatiche. Nessuno, al mondo, è come noi…

Nel blù dipinto di blù…

vi saluto e aspetto al Festival… altre emozioni da vivere insieme.

