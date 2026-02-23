“Ticket di pronto soccorso senza prove”, LA CISAL SULLE RICHIESTE ASL DI LECCE

Riceviamo e volentieri pubblichiamo ______________

CISAL Sanità Lecce: “Ticket di Pronto Soccorso senza prove, importi oltre 100 euro e uffici aperti tre ore al giorno. L’ASL chiarisca subito.”

La Federazione CISAL Sanità Lecce denuncia una situazione gravissima e inaccettabile: l’ASL Lecce sta inviando centinaia e centinaia di richieste di pagamento per presunti ticket di Pronto Soccorso classificati come “codice bianco”, anche per prestazioni risalenti a prima del 2020, senza allegare alcuna documentazione sanitaria.

Secondo noi, si tratta di una pratica che viola i principi minimi di trasparenza amministrativa:

“L’ASL Lecce sta chiedendo soldi ai cittadini senza fornire alcuna prova. Nessun verbale di triage, nessuna scheda di Pronto Soccorso, nessuna motivazione. È un modo di operare che non può essere tollerato.”

Codici verdi diventati bianchi: “Serve chiarezza immediata”

Numerosi cittadini riferiscono che al momento dell’accesso in Pronto Soccorso era stato loro comunicato un codice verde, mentre oggi l’ASL pretende il pagamento per un codice bianco.

“Se l’ASL non allega la documentazione originale, come si può escludere che i codici siano stati modificati dopo? Non lo stiamo affermando, ma l’opacità alimenta sospetti gravissimi. E la sanità pubblica non può permettersi ombre di questo tipo.”

Ticket da oltre 100 euro per un “codice bianco”: “Una stangata ingiustificabile”

La CISAL Sanità denuncia inoltre che molte delle richieste riportano anche importi superiori ai 100 euro, una cifra che appare sproporzionata per un presunto codice bianco.

“È assurdo chiedere più di 100 euro per un codice bianco, quando molti cittadini ricordano perfettamente di aver ricevuto un codice verde. È una stangata ingiustificabile, soprattutto perché non viene fornita alcuna prova della prestazione.”

“Per chiarimenti chiamateci… tre ore al giorno”: la beffa finale

Nelle lettere inviate dall’ASL, i cittadini vengono invitati a chiedere “eventuali chiarimenti” solo telefonicamente, contattando l’Ufficio Rivalse dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 12:30.

Per la CISAL Sanità si tratta di un’ulteriore mancanza di rispetto:

“Migliaia di cittadini ricevono richieste di pagamento senza documentazione, e l’ASL pensa di gestire tutto con un numero telefonico attivo tre ore al giorno. È una presa in giro istituzionale. Così si crea caos, non trasparenza.”

Richieste dopo molti anni: “Gestione amministrativa disastrosa”

La CISAL Sanità definisce “sconcertante” la scelta dell’ASL di chiedere nel 2025–2026 il pagamento di prestazioni anche antecedenti al 2020, con potenziali profili di prescrizione e un rischio enorme di contenzioso.

“È una gestione amministrativa che espone l’ASL a un danno erariale e scarica sui cittadini la responsabilità di ricostruire fatti di quattro,cinque,sei sette,otto anni fa! È semplicemente assurdo.”

Diffida formale e richiesta di sospensione immediata

Abbiamo inviato una diffida ufficiale alla Direzione Generale dell’ASL Lecce chiedendo:

sospensione immediata dell’invio delle richieste;

annullamento degli atti privi di documentazione;

audit interno urgente su eventuali riclassificazioni retroattive;

pubblicazione dei criteri di attribuzione dei codici di triage;

attivazione del RPCT per valutare rischi corruttivi e responsabilità interne.

“Pronti a portare il caso alla Regione e al Ministero”

in assenza di risposte rapide e trasparenti, la CISAL Sanità porterà la vicenda:

alla Regione Puglia ,

, alla Corte dei Conti ,

, al Ministero della Salute.

“Non permetteremo che i cittadini vengano trattati come bancomat. L’ASL Lecce deve spiegare, documentare e assumersi le proprie responsabilità.”

Sportello di tutela per i cittadini

La CISAL Sanità Lecce attiverà uno sportello gratuito per assistere i cittadini nella contestazione delle richieste e nell’accesso agli atti.

D’Ambra Giovanni

Segretario Generale Provinciale Federazione Cisal Sanità Lecce

