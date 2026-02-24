DIARIO DEL GIORNO / MARTEDI’ 24 FEBBRAIO 2026

Buongiorno!

Oggi è martedì 24 febbraio 2026.

San Modesto. Ma pure San Sergio.

Buon onomastico a tutti i nostri amici e a tutti i nostri lettori che portano questo nome.

A Lecce l’editore Stefano Donno compie 51 anni: auguri!

A Trepuzzi il nostro amico Achille Scardia compie 49 anni: buon compleanno!

Da questo pomeriggio siamo in Luna in Primo Quarto.

Da sempre l’uomo, per garantirsi la sopravvivenza, è vissuto in costante armonia con i molteplici ritmi della luna; molti monumenti significativi dell’antichità dimostrano quanta importanza gli antichi attribuissero all’osservazione e all’influenza degli astri e della luna.

Darwin, nella sua “Origine dell’uomo”, dice: l’uomo, come le belve e persino gli uccelli, è soggetto a quella misteriosa legge per la quale certi processi normali quali la gravidanza, la crescita delle piante, la maturazione dei frutti, e il decorso delle malattie, dipendono dai periodi lunari.

I nostri antenati avevano infatti scoperto che:

– molti fenomeni della natura (maree, nascite, ciclo mestruale, …) sono in relazione col corso lunare

– molti animali si regolano con la posizione della luna: ad es., gli uccelli raccolgono il materiale per i loro nidi solo in certi periodi, perché i nidi si asciughino più in fretta dopo la pioggia

– numerose attività quotidiane, come cucinare, mangiare, tagliarsi i capelli, lavorare in giardino, potare, concimare, lavare, fare uso di medicinali, raccogliere erbe medicinali sono soggetti ai ritmi lunari.

Quando la luna è fra terra e sole, noi non la vediamo: ci mostra la sua faccia scura. E’ luna nuova.

Poi la parte luminosa compare e aumenta (luna crescente) fino ad arrivare alla luna piena. Poi decresce (luna calante) fino a tornare alla fase di luna nuova.

A ogni fase della luna corrisponde nella natura un diverso stato energetico.

Come detto, siamo in Luna in Primo Quarto, cioè Luna crescente: questa fase è un momento di potenziamento e rigenerazione: il corpo accumula forza ed energia.

E’ un buon periodo per fare progetti, prendere iniziativa, socializzare. Si ingrassa più facilmente, le ferite tardano a guarire, ciò che viene somministrato al corpo per la rigenerazione e il rafforzamento funziona doppiamente; sono giorni giusti anche per i massaggi rigenerativi e rinforzanti.

La biancheria, con la stessa quantità di detersivo, non si pulisce come in luna calante.

In luna crescente e luna piena nascono più bambini.

La terra si comporta al contrario: tutto fluisce, cresce, prolifica; i succhi risalgono, predomina la crescita in superficie.

Per questo, le piante e verdure che crescono in superficie vanno piantate o seminate in luna crescente, con l’eccezione delle verdure a foglia (insalate, spinaci, cavolo bianco e rosso) che vanno piantate in calante.

Sono i giorni giusti per rinvasare e trapiantare, innestare alberi da frutto.

Lo stesso tipo di energie della luna crescente si ritrovano nella fase che segue le mestruazioni: l’energia è più dinamica, è creativa, si è sessualmente più disposti, ci si sente più attraenti.

24 febbraio 2003. Muore a Roma, all’età di ottantatré anni, Alberto Sordi. Vivrà per sempre nei suoi film, in cui ha raccontato e fissato in maniera ineguagliabile il carattere degli Italiani, nelle modificazioni epocali sopravvenute in questi ultimi decenni.

Proverbio salentino: QUANDU CAPPI ALLA CARGIULA ETE SULU PE LA NGULA

Quando capiti in gabbia è solo per l’ingordigia.

Così come l’animaletto cade prigioniero nella gabbietta all’interno della quale viene messo del cibo che funge da esca, allo stesso modo l’uomo cade in trappola perché gli vengono prospettato facili guadagni.

Tutte le truffe si basano su questo semplice principio.

Dal furfante che ci vende un Rolex per una somma che è di gran lunga inferiore al suo valore, per poi scoprire successivamente che è un falso che non vale nulla, alla banca che ci invita a comprare titoli che di lì a poco ci faranno guadagnare un sacco di soldi, per poi accorgersi di essere stati truffati, e che i risparmi di una vita si sono così volatilizzati.

Category: Costume e società