AGENTE PENITENZIARIO AGGREDITO NEL CARCERE DI BORGO SAN NICOLA

Nuovo episodio di violenza all’interno del carcere di Borgo San Nicola, dove nel primo pomeriggio di venerdì scorso un appartenente alla polizia penitenziaria è rimasto ferito dopo essere stato aggredito da un detenuto. A rendere noto l’accaduto è l’Osapp, che torna a denunciare le criticità legate al sovraffollamento della struttura e chiede un intervento urgente del Ministero.

Secondo quanto riferito dal sindacato autonomo della polizia penitenziaria, l’episodio si sarebbe verificato nel Reparto C dell’istituto leccese. L’agente coinvolto è stato immediatamente soccorso dal personale sanitario e medicato: per lui contusioni ed escoriazioni giudicate guaribili in pochi giorni. Le sue condizioni non destano preoccupazione, ma resta alta la tensione per un’aggressione che, stando alle prime ricostruzioni, sarebbe avvenuta senza un motivo apparente.

Dura la presa di posizione del segretario generale dell’Osapp, Pasquale Montesano, che ha chiamato in causa direttamente il ministro della Giustizia Carlo Nordio e i vertici dell’amministrazione penitenziaria, sollecitando misure concrete. Nella nota diffusa dal sindacato si parla di personale “provato e privo di certezze”, costretto – secondo l’organizzazione – a operare in condizioni sempre più difficili e con risorse insufficienti.

Il sindacato punta il dito contro una situazione che definisce ormai insostenibile: turnazioni irregolari, carenza di organico e mancanza di adeguati strumenti di tutela. Nel mirino anche il perdurare del sovraffollamento, ritenuto un fattore che alimenta tensioni e rischi per chi lavora negli istituti penitenziari.

Montesano ha inoltre annunciato possibili iniziative di mobilitazione nelle regioni meridionali più in affanno qualora non arrivino risposte dal Governo. Tra le richieste principali figura il rafforzamento degli organici a Lecce e nelle altre strutture considerate critiche nel Sud Italia.

Infine l’Osapp lancia un appello ai parlamentari del Mezzogiorno, criticando quello che viene definito un silenzio assordante della politica sulla situazione delle carceri. Una presa di posizione che riaccende i riflettori sulle condizioni del sistema penitenziario pugliese e, più in generale, del Meridione. _____________

