CAVALLINO, ASSALTO FALLITO AL CENTRO COMMERCIALE: CASSIERA MINACCIATA, FERMATO UNO DEI PRESUNTI AUTORI

Attimi di forte tensione a Cavallino ieri sera, quando un tentativo di rapina ha scosso il punto vendita Prenatal situato all’interno del centro commerciale affacciato sulla statale 16. L’allarme è scattato intorno alle 19.45, momento in cui i carabinieri della Stazione locale sono intervenuti a seguito di una segnalazione giunta al numero di emergenza.

Dalle prime ricostruzioni investigative emergerebbe il coinvolgimento di due individui. Uno dei malviventi, con il volto coperto e armato di un cacciavite e di un taglierino, avrebbe fatto irruzione nel negozio avvicinando la dipendente alla cassa e minacciandola per farsi consegnare il denaro contante.

Determinante si è rivelata la presenza in zona di un carabiniere e di un militare della Guardia di Finanza, entrambi fuori servizio, che sono riusciti a intervenire tempestivamente bloccando uno dei presunti responsabili, un uomo di 42 anni di Lizzanello.

La cassiera, visibilmente scossa dall’accaduto, è stata assistita dai sanitari del 118 giunti sul posto per un forte stato di agitazione.

Le forze dell’ordine stanno proseguendo gli accertamenti per chiarire con precisione la dinamica dell’episodio e risalire al secondo complice attualmente ricercato.

