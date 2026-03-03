MALORE A SCUOLA, MUORE A 11 ANNI IL FIGLIO DEL MUSICISTA DEI GHETTO EDEN
Tragedia a Lecce, dove ieri un bambino di 11 anni ha perso la vita dopo essersi sentito male durante l’orario scolastico. Il piccolo frequentava la scuola secondaria di primo grado “Tempesta-Galateo” e, secondo quanto ricostruito, avrebbe accusato un improvviso malessere mentre era in classe.
Gli insegnanti hanno immediatamente informato la famiglia e il minore è stato riaccompagnato a casa, nel quartiere Santa Rosa. Nel giro di poche ore, però, la situazione clinica è peggiorata drasticamente. Quando è stato allertato il 118, i sanitari hanno trovato il bambino privo di coscienza.
È quindi scattato il trasferimento d’urgenza all’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce, ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile: il cuore del piccolo ha cessato di battere poco dopo l’arrivo in pronto soccorso. In via preliminare si ipotizza un arresto cardiocircolatorio. Il bambino soffriva già di patologie pregresse.
La vittima era figlia di Khadim, artista di origine senegalese e tra i fondatori del gruppo Ghetto Eden, con collaborazioni anche con i Sud Sound System. La notizia si è diffusa rapidamente sui social network, dove numerosi messaggi di cordoglio stanno raggiungendo la famiglia.
La salma è stata trasferita nella camera mortuaria del “Vito Fazzi”; nelle prossime ore l’autorità giudiziaria potrebbe disporre l’autopsia per accertare con precisione le cause del decesso. Dell’accaduto è stato informato il posto fisso di polizia dell’ospedale, mentre gli accertamenti sono seguiti dalla Squadra Mobile della Questura di Lecce.
La comunità scolastica del Tempesta Galateo si unisce con la famiglia del piccolo Ibram in un abbraccio di profonda condivisione e affetto, in questo momento di grande dolore e perdita.
Oggi è un giorno tristissimo per noi tutti, stretti nel ricordo di un’anima speciale che, nei suoi 5 anni trascorsi nella scuola primaria, e quest’anno nella media ha saputo donare a tutti noi una lezione di pura gioia.
La sua gentilezza era naturale, il suo sorriso costante, e la sua generosità un dono per chiunque lo abbia incontrato.
Nonostante le sfide affrontate nella sua tenera età ha vissuto ogni giorno con una leggerezza d’animo ammirevole, senza mai far pesare nulla agli altri, ma anzi, arricchendo la vita di chi gli stava accanto con la sua forza serena.
Il suo ricordo resta come un raggio di sole: limpido, altruista e infinitamente dolce. E oggi, Ibram, ci hai salutato arrivando a scuola con gli occhi lucidi, un po’ di tosse ma con la stessa voglia di lavorare e scherzare con i tuoi compagni…il tuo sorriso e affetto ci resteranno impressi nel cuore, come un ricordo indelebile della tua presenza tra noi.