MALORE A SCUOLA, MUORE A 11 ANNI IL FIGLIO DEL MUSICISTA DEI GHETTO EDEN

(f.f.)_____________

Tragedia a Lecce, dove ieri un bambino di 11 anni ha perso la vita dopo essersi sentito male durante l’orario scolastico. Il piccolo frequentava la scuola secondaria di primo grado “Tempesta-Galateo” e, secondo quanto ricostruito, avrebbe accusato un improvviso malessere mentre era in classe.

Gli insegnanti hanno immediatamente informato la famiglia e il minore è stato riaccompagnato a casa, nel quartiere Santa Rosa. Nel giro di poche ore, però, la situazione clinica è peggiorata drasticamente. Quando è stato allertato il 118, i sanitari hanno trovato il bambino privo di coscienza.

È quindi scattato il trasferimento d’urgenza all’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce, ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile: il cuore del piccolo ha cessato di battere poco dopo l’arrivo in pronto soccorso. In via preliminare si ipotizza un arresto cardiocircolatorio. Il bambino soffriva già di patologie pregresse.

La vittima era figlia di Khadim, artista di origine senegalese e tra i fondatori del gruppo Ghetto Eden, con collaborazioni anche con i Sud Sound System. La notizia si è diffusa rapidamente sui social network, dove numerosi messaggi di cordoglio stanno raggiungendo la famiglia.

La salma è stata trasferita nella camera mortuaria del “Vito Fazzi”; nelle prossime ore l’autorità giudiziaria potrebbe disporre l’autopsia per accertare con precisione le cause del decesso. Dell’accaduto è stato informato il posto fisso di polizia dell’ospedale, mentre gli accertamenti sono seguiti dalla Squadra Mobile della Questura di Lecce.

Category: Cronaca