D’ALEMA: I COMUNISTI ERANO DIVERSI, PRESERO LE TANGENTI CON LE “MANI PULITE”
Per vedere la Vignetta ingrandita cliccare su CONTINUE READING
Category: Cos' la vedo io, Costume e società, Politica
Per vedere la Vignetta ingrandita cliccare su CONTINUE READING
Category: Cos' la vedo io, Costume e società, Politica
CONCERTI / CON DAVID HAZELTINE TRIO IL GRANDE JAZZ INTERNAZIONALE IN RIVA AL MARE DEL SALENTO. A SANTA MARIA DI LEUCA SABATO 7. CON PROPOSTA DI SOGGIORNO NEL FINE SETTIMANA
(Rdl) _______________ L’associazione culturale Lampus, attiva da dieci anni nel Capo di Leuca nella divulgazione del Jazz di alta qualità, compie un nuovo e significativo passo nel percorso che consolida un legame sempre più solido e riconosciuto con i grandi protagonisti del jazz americano. Sabato 7 marzo, a Santa Maria di Leuca, Lampus ospita David Hazeltine alla guida del […]
NOVITA’ EDITORIALI / ESCE L’ATLANTE DELLE GUERRE IN CORSO: “Informazioni e approfondimenti sui principali conflitti in Africa, Americhe, Europa, Asia”. LA PRESENTAZIONE A FIRENZE MERCOLEDI’ 11
(Rdl) _______________ Mercoledì 11 marzo alla sala delle Esposizioni in piazza Duomo 10 a Firenze presentazione ufficiale della 14a edizione dell’Atlante delle guerre e dei conflitti del mondo (Terra Nuova edizioni), organizzata da Regione Toscana,Associazione 46° Parallelo e redazione dell’Atlante. Introducono: Raffaele CROCCO – Direttore Atlante delle Guerre Mia DIOP – Vicepresidente Regione Toscana Intervengono: Riccardo NOURY – Portavoce Amnesty International Giovanni […]
NOVITA’ EDITORIALI / UNA STORIA POETICA CHE ESCE CON TESTO IN ITALIANO E GRIKO: “I tre fratini TA TRIA MONEKUDDHIA”. LA PRESENTAZIONE A CALIMERA SABATO 7
di Raffaele Polo ______________ La genesi di questo libro, scritto e disegnato da Giovanni Polo e irrobustito dalla traslazione nel griko di Calimera da Anna Maria Chirienti, è lunga e difficile. Dopo la pubblicazione di ‘Kalimerina’, ( una tartaruga marina ferita, salvata e curata a Calimera, che sceglie di chiamarsi così in onore a chi […]
L’ASCIA BIPENNE E LA TESTA DEL BUE, SIMBOLI DI DEVOZIONE RELIGIOSA DEGLI UOMINI DELLA PREISTORIA. POI ISCRIZIONI NELLA LINGUA DEI MESSAPI INSIEME A TRATTI GRECI E LATINI. SONO LE MERAVIGLIE DELLA GROTTA DELLA POESIA
(Rdl) _________________ Martedì 3 marzo, alle 10.30, a Lecce, in via Libertini 6, la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Brindisi, Lecce e Taranto presenta i risultati delle ricerche svolte negli ultimi anni a Grotta della Poesia Piccola da un team multidisciplinare di insigni accademici italiani e internazionali. Con la denominazione […]
NOMEN OMEN, HA VINTO SAL DA VINCI
di Elena Vada ______________ La finale del Festival 2026, è condotta da Carlo Conti e Laura Pausini. Co-conduttori saranno la giornalista Giorgia Cardinaletti ed il comico Nino Frassica. In apertura c’è un appello per la PACE, in DIFESA dei BAMBINI. All’Ariston ci sono tutti i 30 Big in gara e, i cinque artisti più votati, […]
Un progetto organico di comunicazione multimediale e interattiva. Un quotidiano on-line. Una casa editrice di giornali, periodici e libri.
Un luogo di incontro e di confronto. Una comunity. Una rete di collegamento. Un centro-studi di approfondimento e ricerca. Un’agenzia di organizzazione di eventi. Un mezzo di espressività. Un’occasione di creatività. Una scelta di libertà e una possibilità di partecipazione per tutti.