“Haiku mon amour”, LA SERATA- EVENTO DI POESIA GIAPPONESE I QUADERNI DEL BARDO EDIZIONI A LECCE VENERDI’ 13

(Rdl) _______________L’haiku è una forma di poesia tradizionale giapponese composta da 17 sillabe (o more) strutturate in tre versi (5-7-5) . Nato in Giappone nel XVII secolo, ha in Matsuo Bashō il suo massimo maestro.

Spesso focalizzato sulla natura, la quotidianità e le stagioni, l’haiku mira a catturare un momento, un’emozione o un’immagine vivida in modo essenziale, intenso e diretto: è una poesia breve che invita a un’osservazione lenta, al “qui ed ora”.

La casa editrice salentina I Quaderni del Bardo Edizioni di Stefano Donno, che sempre più si sta caratterizzando per il respiro internazionale delle sue iniziative editoriali, ha pubblicato tre libri di poesia giapponese: le opere di Tanikawa Shuntarō, Nomura Ryō e Toni Piccini, un viaggio tra surrealismo nipponico, amore eterno e impegno civile.

Venerdì 13 marzo 2026, alle 18,00, a Lecce, alla Biblioteca Bernardini, in Piazzetta Carducci, ci sarà in anteprima nazionale la presentazione dei tre volumi.

L’evento è promosso e organizzato da Regione Puglia, Provincia di Lecce, Polo Biblio-Museale di Lecce, Puglia Culture e Biblioteca Bernardini. Vedrà il curatore e traduttore Diego Martina (nella nostra foto) dialogare con la scrittrice e giornalista Luisa Ruggio.

Ad aprire i lavori sarà l’editore Stefano Donno. Qui di seguito le sue note biografiche e bibliografiche. ______________

Le Opere: Tre Sguardi sul Mondo in forma di haiku

La presentazione (dopo un’introduzione dedicata allo haiku, questa forma tradizionale di poesia giapponese che ha conquistato il mondo), si focalizzerà su tre pilastri editoriali che spaziano dalla lirica del più importante poeta giapponese moderno alla denuncia sociale in forma di haiku:

“Alla donna” di Tanikawa Shuntarō: Una raccolta che mette a nudo la sfera privata e sentimentale del poeta (1931-2024) e del suo legame indissolubile con la moglie Sano Yoko. Trentasei poesie che celebrano l’amore oltre i confini fisici, abbracciando il concetto giapponese di kairōdōketsu: vivere, invecchiare e restare uniti oltre la morte. “Sogni impossibili” di Nomura Ryō: Quarta raccolta del poeta giapponese contemporaneo (1967), vincitore del Premio Poeta Emergente Eureka. Il volume è un viaggio onirico intriso di surrealismo, dove immagini fluide simili all’acqua si fondono in vortici di parole che esplorano l’inconscio. “MIA” di Toni Piccini: Una raccolta di haiku moderni dedicata a temi di bruciante attualità: il femminicidio e la violenza di genere. Suddivisa in sette parti, l’opera racconta il dramma quotidiano delle relazioni violente, ma apre alla speranza del supporto dei Centri Antiviolenza e della rinascita di sé.

L’Approfondimento Critico

La presenza di Diego Martina, figura centrale per la mediazione culturale tra Italia e Giappone, garantisce un approfondimento filologico unico. Come sottolineato nella prefazione a Sogni impossibili, il lavoro di traduzione e cura permette di accedere a una “geografia lessicale” fatta di miraggi, vapori e sussurri, dove il tempo si ferma in un infinito presente. In Alla donna, Martina mette in luce la capacità di Tanikawa di trasformare i fatti ordinari del quotidiano in racconti fiabeschi, dove l’uomo rinasce “principe” attraverso lo sguardo dell’amata.

Gli Autori e il Curatore

Tanikawa Shuntarō (1931-2024) : Considerato il maggiore esponente della poesia giapponese moderna, ha vinto premi prestigiosi come lo Yomiuri e l’American Book Award, con opere tradotte in tutto il mondo.

: Considerato il maggiore esponente della poesia giapponese moderna, ha vinto premi prestigiosi come lo Yomiuri e l’American Book Award, con opere tradotte in tutto il mondo. Nomura Ryō (1967) : Poeta d’avanguardia nato a Tōkyō, si è distinto per una produzione raffinata e rarefatta, tornando sulla scena editoriale con questo volume dopo dodici anni di silenzio.

: Poeta d’avanguardia nato a Tōkyō, si è distinto per una produzione raffinata e rarefatta, tornando sulla scena editoriale con questo volume dopo dodici anni di silenzio. Toni Piccini : Poeta triestino di haiku, insignito dell’Award of Excellence e del titolo di Master Haiga Artist dalla World Haiku Association in Giappone.

: Poeta triestino di haiku, insignito dell’Award of Excellence e del titolo di Master Haiga Artist dalla World Haiku Association in Giappone. Diego Martina (1986): Traduttore e studioso, insegna presso l’Università di Tōkyō. Discepolo della celebre haijin Kuroda Momoko, è tra i vincitori del concorso in lingua giapponese Bashō-ō ken’ei haiku.

SCHEDA DELL’EVENTO

Data : 13 marzo 2026

: 13 marzo 2026 Ora : 18:00

: 18:00 Luogo : Museo della Stampa – Biblioteca Bernardini, Piazzetta Carducci, Lecce

: Museo della Stampa – Biblioteca Bernardini, Piazzetta Carducci, Lecce Interventi: Stefano Donno (Editore), Diego Martina (Curatore), Luisa Ruggio (Giornalista)

INFO EDITORIALI I volumi sono disponibili sul sito ufficiale della casa editrice: www.quadernidelbardoedizionilecce.it

Contatti Mail: iquadernidelbardoed@libero.it

Category: Cultura, Eventi, Libri